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Факти / Україна / Суспільство

Учні зможуть безкоштовно відвідувати додаткові заняття у школі

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад сказала, що в закладах середньої освіти з’явиться можливість покращити знання з предметів на індивідуальних заняттях у школі за державний рахунок.

– Закон, який ухвалила Рада надає таку можливість. Це те, що ми дописали за результатами PISA, що дозволяє проводити індивідуальні заняття, якщо є певна потреба поліпшити знання з того чи іншого предмету.

Тобто, фактично ми даємо право на якесь узаконене репетиторство в публічних школах, яке оплачуватиметься за рахунок державних коштів, – повідомила Новосад.

Що стосується формату і підходів до допуску до даних занять, то міністр зазначила, що необхідно все врахувати.

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– Безперечно, насамперед, йдеться про ресурси, і нам потрібно це буде якимось чином встановити обмеження на фінансування. Цим повинні користуватися ті, хто має успішність нижче середнього.

Наша мета – дати всім можливість мати знання на рівні, який повинен забезпечуватися державою, – додала Новосад.

На запитання, чи не матиме цей підхід ризику, що вчителі спекулюватимуть заняттями, щоб отримувати додатковий дохід, міністр зазначила, що завжди на будь-яку новацію знайдеться той, хто буде її використовувати на свою користь.

До слова, Верховна Рада 18 грудня ухвалила законопроект щодо вдосконалення ситеми вищої освіти в Україні та наближення її до стандартів ЄС.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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