Знято з військового обліку і вручили повістку: як діяти в такій ситуації

Зараз в Україні триває мобілізація, тож усе частіше постають питання: кого можуть призвати, а кого — ні. Люди часто плутають два схожих на слух поняття — знятий і виключений із військового обліку. Насправді це різні статуси, кожен із яких має свої наслідки.

Ми розбиралися разом з адвокатом Адвокатського об’єднання Leshchenko & Partners Данилом Трясовим, яка різниця між цими статусами та що робити, якщо знято з військового обліку і вручили повістку.

У чому різниця між “знятим” та “виключеним” з військового обліку

За словами адвоката, зняття з обліку – це тимчасовий захід, а от виключення – остаточне звільнення від військового обов’язку. Вищезазначені правові статуси військовозобов’язаних не є тотожними і відрізняються один від одного.

Зараз дивляться

Ба більше, закон України Про військовий обов’язок і військову службу розрізняє зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Частинами 5-6 статті 37 закону України Про військовий обов’язок і військову службу передбачено, що зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних ТЦК та СП підлягають громадяни України:

З військового обліку призовників (крім Служби безпеки України, розвідувальних органів України):

особи, яким уже виповнилося 25 років;

які переїхали в іншу область або район і стали на облік у новому територіальному центрі;

яких призвали чи зарахували на військову службу або відправили на навчання до військових вишів чи військових підрозділів у складі звичайних університетів;

які вже пройшли базову військову підготовку;

яких визнали непридатними до служби за станом здоров’я, і це рішення підтвердила вища військово-лікарська комісія (відповідно до статті 18 закону);

які отримали спеціальне звання солдата, сержанта, офіцера тощо;

яких направили на альтернативну (не пов’язану з армією) службу;

яких засудили і відправили до установи виконання покарань або призначили примусові заходи медичного характеру;

які закінчили навчання за програмою підготовки офіцерів запасу та отримали відповідне звання.

З військового обліку військовозобов’язаних:

особи, які переїхали в інший населений пункт або область України та стали на облік у ТЦК за новим місцем проживання;

яких призвали на службу або зарахували на навчання до військових коледжів, академій чи інших закладів із військовою підготовкою;

яких направили відбувати покарання в установу або щодо яких застосували примусові медичні заходи;

яких включили до складу оперативного військового резерву;

в інших випадках — за окремим рішенням Міністерства оборони, СБУ або розвідувальних органів України.

З військового обліку резервістів:

особи, які переїхали в інший населений пункт або адміністративно-територіальну одиницю України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;

яких призвали або зарахували на службу чи навчання до військових закладів фахової передвищої освіти, вищих військових навчальних закладів або військових підрозділів при звичайних університетах;

яких прийняли на службу в органи та підрозділи цивільного захисту;

які досягли максимального віку перебування на службі у військовому резерві або були виключені з оперативного резерву;

яких направили відбувати покарання до установ виконання покарань або до яких застосовані примусові медичні заходи;

в інших випадках — за рішенням Міністерства оборони, Служби безпеки України або розвідувальних органів.

Виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які:

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

Що робити, якщо виключено з військового обліку і вручили повістку

Якщо у вас статус виключений з військового обліку, ТЦК не має права вручати повістку.

Проте інформація про виключення з військового обліку, окрім відмітки у військово-обліковому документі, обов’язково повинна бути внесена до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Якщо внесення інформації про виключення з військового обліку ТЦК ігнорує, рекомендуємо звертатись до суду для оскарження бездіяльності центру.

– Статус виключений з військового обліку означає, що особа втрачає статус військовозобов’язаного і на неї не поширюються обов’язки з військового обліку. Зокрема, така особа не може бути призвана під час мобілізації, після виключення з обліку не зобов’язана проходити ВЛК, оновлювати облікові дані, такій особі не можна вручати повістку. Це поняття є постійним, і особа не повинна знову ставати на військовий облік, – зазначає адвокат.

Чи треба йти до ТЦК, якщо знято з військового обліку і вручили повістку

За словами адвоката, статус знятий із військового обліку — тимчасовий і не означає звільнення від статусу військовозобов’язаного.

Після зняття з військового обліку військовозобов’язаний продовжує виконувати обовʼязки військового обліку (проходження ВЛК, оновлення військово-облікових даних, повідомлення ТЦК та СП про зміну місця проживання тощо) та повинен стати на військовий облік в іншому органі.

– Тому якщо вам вручили повістку і ви перебуваєте в статусі знятий із військового обліку, то це вас не звільняє від звернення до ТЦК та постановки на військовий облік, – зазначає Данило Трясов.

Чи мають право вручати повістку, якщо знято з військового обліку

У такому разі вручення повістки є законним, тому варто йти до ТЦК.

Ба більше, закон передбачає семиденний строк для постановки на новий військовий облік, і в разі порушення правил військового обліку ТЦК може притягнути до адміністративної відповідальності та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.