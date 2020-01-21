Забудовникам дозволили скаржитися на корупцію через чат-бот

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував відкриття каналу, куди забудовники можуть поскаржитись на корупціонерів.

За його словами, це можна зробити через чат-бот (телеграм чи віджет), який знаходиться на сайті Електронного кабінету забудовника e-dabi.gov.ua.

Для цього у віконці онлайн-консультанта треба натиснути кнопку Повідомити про корупцію та відправити скаргу.

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У Мінцифри запевняють, що повідомлення у чат-бот та на гарячу лінію обов’язково розглядатимуться спеціалістами міністерства.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні створять єдину онлайн-систему у сфері будівництва.