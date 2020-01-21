PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Забудовникам дозволили скаржитися на корупцію через чат-бот

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував відкриття каналу, куди забудовники можуть поскаржитись на корупціонерів.

За його словами, це можна зробити через чат-бот (телеграм чи віджет), який знаходиться на сайті Електронного кабінету забудовника e-dabi.gov.ua.

Для цього у віконці онлайн-консультанта треба натиснути кнопку Повідомити про корупцію та відправити скаргу.

Читайте: Мінцифри відкрило доступ до даних забудовників

У Мінцифри запевняють, що повідомлення у чат-бот та на гарячу лінію обов’язково розглядатимуться спеціалістами міністерства.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні створять єдину онлайн-систему у сфері будівництва.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка