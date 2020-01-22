В МИД Польши дали ответ на обращение посла Украины относительно очередного акта вандализма на могиле воинов УПА.

Ночью 20 января недалеко от границы с Украиной, на горе Монастырь неизвестные до основания разрушили большую мемориальную доску памяти УПА.

Обращение украинского дипломата содержало требование осудить такой акт вандализма в отношении украинских мемориалов.

– В свете последних попыток поссорить народы Европы на исторической почве, мы видим очередные действия, которые ставят под сомнение добрососедские отношения, на этот раз с Украиной. Мы с сожалением воспринимаем очередной провокационный инцидент в Монастыре. Соответствующие польские службы займутся этим делом, – говорится в сообщении МИД Польши.

Wobec ostatnich prób skłócenia narodów Europy na tle historycznym, obserwujemy kolejne działania mające podważyć dobrosąsiedzkie relacje Polski, tym razem z Ukrainą. Odnotowujemy z ubolewaniem kolejny prowokacyjny incydent w Monasterze. Odpowiednie służby 🇵🇱 zbadają sprawę. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) 21 января 2020 г.



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Провокация конфликта Киева с Варшавой: МИД Польши о вандализме на могиле УПА / 2 фотографии

На протяжении 2014-2017 годов на территории Польши было осквернено восемь украинских мест памяти. Однако ни одного вандала не было наказано.

Недавно Факты ICTV рассказывали о вандалах, которые осквернили памятник Героям Небесной сотни в Одессе.

Фото: Укринформ