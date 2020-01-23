Євросоюз призупинив імпорт м’яса птиці з України

Через недотримання Євросоюзом попередніх домовленостей, державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів повідомила про призупинення ввезення м’яса птиці з України в ЄС.

ЄС тимчасово призупинив ввезення з України на свою територію м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці і термічно необроблених продуктів з птиці – яйця і яєчна продукція під ці обмеження не підпадають.

Рішення пов’язане із загибеллю птиці від грипу 18 січня на ПП Хутір у Вінницькій області.

– З метою встановлення джерела інфекції ведеться епізоотичне розслідування. За попередніми даними ймовірною причиною занесення збуднику грипу в господарства були дикі та синантропні птахи. Ситуація з грипом птиці перебуває під контролем Держпродспоживслужби, – заявили у відомстві.

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Україна відповідно до міжнародних зобов’язань невідкладно повідомила своїх міжнародних торгових партнерів про виявлення випадку грипу птиці.

– З огляду на звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати переговорів і попередніх домовленостей, це рішення ЄС стало несподіваним для української сторони, – йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, через спалах пташиного грипу Держпродспоживслужба застерегла українців від купівлі м’яса птиці на стихійних ринках.

Джерело: Держспоживчслужба