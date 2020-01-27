Що таке кодування супутникових каналів?
Телеканали завершують своє супутникове мовлення у відкритому доступі. Якщо у вас безкоштовне супутникове телебачення – низка українських каналів просто зникне з ваших екранів. Тепер їх можна буде дивитись тільки у складі супутникових операторів за додаткові кошти.
Як і коли відбудеться кодування?
Повне кодування заплановане на 28 січня 2020 року. Тобто вже 21 січня, якщо ви користувались супутниковим телебаченням, доступ буде обмежено.
Які канали закодують?
Загалом закодують 23 телеканали чотирьох найбільших медіа-груп:
- StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новй канал, М1, М2, Оце;
- 1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ, Бігуді;
- Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм;
- Медіа група Україна: Україна, НЛО TV, Індіго TV.
У відкритому доступі залишаться регіональні, нішеві та ще низка телеканалів. Їх близько 40.
Вже розпочались короткочасні вимкнення сигналу. Що це?
З 4 листопада в прайм-тайм телеканалів, які підлягають закодуванню, зокрема і ICTV, будуть здійснювати короткочасні маятникові вимкнення сигналу у абонентів безкоштовного супутникового телебачення.
Як це виглядатиме? Ви дивитесь телевізор, і раптово з’являється плашка, яка інформує про закодування сигналу:
Такі блекаути триватимуть до 2 хвилин і транслюватимуться щоденно для сповіщення глядачів.
Навіщо канали кодують?
Платні супутникові телеканали – це звичайна практика для європейських країн. Це дозволяє каналам продукувати кращий контент. Для прикладу – зображення для користувачів супутникового телебачення з 2020 року буде доступне у форматі HD.
Окрім того, модель, яка існує в Україні сьогодні, порушує європейські норми законодавства. Фактично всі, хто має тарілку і до кого “добиває” сигнал, можуть без перешкод дивитись українські канали – тобто займатись піратством.
Тому черговий фактор – боротьба з піратством. ТБ буде доступне тільки від офіційних постачальників послуг. А від цього і якість – закуповуючи закордонні фільми, серіали та програми, телеканали мусять давати гарантію правовласникам, які не задоволені, що доступ до їх продукту незахищений.
А поки шахраї копіюють технічні сигнали (які не передбачені для кінцевого споживача) цих телеканалів з супутника і продають вам, телеканали не мають гарантій. До того ж, вам у будь-який момент можуть відрізати доступ до телебачення а відповідальних не знайти.
Від запровадження закодованих каналів виграють усі – це дозволить розвивати ринок платного телебачення, канали матимуть достатньо коштів для нового, якісного контенту, а піратства стане значно менше.
Як зрозуміти, чи вимкнуть мені телеканали?
В Україні супутниковим телебаченням користуються близько 4 млн домогосподарств, тобто вимкнення торкнеться кожного третього українського глядача.
Щоб зрозуміти, чи підпадаєте ви під вимкнення, треба знати, яким типом прийому користуєтесь – супутниковим телебаченням, аналоговим, цифровим або кабельним.
Останній означає, що безпосередньо до вашого телевізора підключений кабель. Якщо біля телевізора у вас стоїть тюнер або ресивер, з’єднаний з ефірною антеною і ТВ – ви користувач цифрового телебачення. Але зверніть увагу – у сучасних телевізорах приймач може бути вбудований, а антена не потрібна.
Користувачів аналогового телебачення не так багато – його в Україні вже кілька років намагаються повністю відключити. Це звичайна антена – зовнішня або внутрішня, без спеціальної приставки.
Якщо ж є тюнер, який підключений до супутникової антени у вигляді тарілки – найімовірніше на даху або прикріплена до балкону – тоді у вас скоро може зникнути частина телеканалів.
Що робити, щоб дивитись супутникове ТБ?
Для того, щоб продовжувати користуватись саме супутниковим телебаченням, варто оформити підписку на DTH-платформи. Їх в Україні всього дві – Viasat та XtraTV. Якщо ви користувались не їх послугами, провайдер надавав вам їх нелегально.
Супутникову тарілку змінювати не доведеться. Треба буде лише купити новий тюнер, який підтримує систему кодування VERIMATRIX та має доступ до платного контенту пакетів офіційних супутникових операторів. Такі приймачі містять спеціальне маркування УТБ. Вони, до речі, працюватимуть і до кодування, тому купівлю можна планувати вже зараз.
Або ж можна не робити нічого і відмовитись від цих 23 каналів – інші будуть доступні на супутнику як і раніше. Є й варіанти з переходом на іншу модель прийому – про це нижче.
Скільки грошей доведеться заплатити?
Нині ціна сучасного тюнера становить 1 099 грн. За користування послугами доведеться платити окремо. Стандартний пакет телеканалів обходитиметься від 49 грн на місяць. З детальними тарифами можна ознайомитись на сайтах провайдерів:
Якщо ж ви не хочете платити за купівлю тюнера, його можна взяти в оренду в оператора супутникового телебачення – 29 грн на місяць. Та зауважте – приймач окупиться за три роки.
А є інші варіанти?
Так. Можна відмовитись від супутникового телебачення і перейти на інші моделі.
- Перейти на прийом цифрового ефірного телебачення Т2. Там закодовані канали будуть у відкритому доступі. Вам треба буде придбати ефірну антену і цифровий приймач Т2 або ж сучасний телевізор, в який цей приймач вбудований. Та для початку треба пересвідчитись – чи є покриття “цифрою” у вашому регіоні.
- Інші варіанти – кабельне телебачення, OTT або IPTV. OTT підійде, якщо у вас якісний інтернет. Тоді ви маєте змогу обрати постачальника послуг самостійно – він підключить вас до сигналу через інтернет. Або ж обрати IPTV – тоді доведеться придбати доступ до телебачення тільки від свого провайдера інтернету. Зазвичай, вони пропонують пакети інтернет та телебачення, що значно вигідніше, ніж купувати їх окремо.
У мене залишились питання
Якщо у вас залишились будь-які питання щодо кодування супутникового сигналу телеканалів, відповіді можна знайти на інформаційному ресурсі Telemaster. На порталі є всі інструкції і детальні порівнянних різних типів прийому.
Крім того, є можливість обрати свій населений пункт і отримати всю актуальну інформацію щодо переходу з безкоштовного супутника, зокрема контакти майстрів та місця, де можна замовити тюнери та їхні налаштування.