Платні супутникові телеканали – це звичайна практика для європейських країн. Це дозволяє каналам продукувати кращий контент. Для прикладу – зображення для користувачів супутникового телебачення з 2020 року буде доступне у форматі HD.

Окрім того, модель, яка існує в Україні сьогодні, порушує європейські норми законодавства. Фактично всі, хто має тарілку і до кого “добиває” сигнал, можуть без перешкод дивитись українські канали – тобто займатись піратством.

Тому черговий фактор – боротьба з піратством. ТБ буде доступне тільки від офіційних постачальників послуг. А від цього і якість – закуповуючи закордонні фільми, серіали та програми, телеканали мусять давати гарантію правовласникам, які не задоволені, що доступ до їх продукту незахищений.

А поки шахраї копіюють технічні сигнали (які не передбачені для кінцевого споживача) цих телеканалів з супутника і продають вам, телеканали не мають гарантій. До того ж, вам у будь-який момент можуть відрізати доступ до телебачення а відповідальних не знайти.

Від запровадження закодованих каналів виграють усі – це дозволить розвивати ринок платного телебачення, канали матимуть достатньо коштів для нового, якісного контенту, а піратства стане значно менше.