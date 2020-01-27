Вірус з Китаю, який шириться світом, набирає обертів. Станом на 27 січня 2020 року відомо про 2 794 випадки зараження, 81 з яких – з летальними наслідками. А окрім Китаю, коронавірус зафіксували ще у 12 країнах.

Факти ICTV розібрались, чи варто українцям боятись вірусу, як себе вберегти та чи вжила українська влада заходів безпеки.

Від ринку морепродуктів до всього світу

Вірус, який носить назву 2019 nCoV, поширився з китайського міста Ухань ще у грудні минулого року. Зараз його повністю ізолювали і ввели карантин – не пускають автобуси, поїзди, літаки. Там також зводять дві нові лікарні на 1 тис. та 1,3 тис. пацієнтів – обіцяють, що на їх будівництво піде сім та 15 днів відповідно.

Епіцентр вірусу у провінції Хубей зі столицею Ухань – там зафіксовано вже 1 423 випадки, 76 з яких – смертельні. В інших регіонах випадків значно менше. Так, далі за кількістю заражених йде Гуанджоу, де 146 випадків і жодної смерті.

Фахівці припускають, що вірус міг піти з ринку морепродуктів в Ухані, а саме тієї його частини, де продавали диких тварин.

Людей залякали

Епідемія в Китаї – це не перший випадок поширення коронавірусу. За останні 20 років їх було два – SARS у 2002 році та MERS, що спалахнув у 2013 році ,нагадує лікар-інфекціоніст, директор Revival Institute Вадим Арістов. Він заспокоює – у загальній кількості летальних наслідків всього близько 5%, а це небагато.

– Хвороба небезпечна іншим – тим, що швидко поширюється, – наголосив він.

Та паніки і хаосу, які б, здавалося мали, охопити всю Піднебесну, немає.

– Закордонні засоби масової інформації сильно лякають людей. Цей вірус викликає практично звичайний грип, але з ускладненнями. Померли від нього поки тільки похилі люди, у яких, крім вірусу, були і інші захворювання, тобто у них був поганий імунітет, – розповідає українка Анжела, яка вже два роки проживає у КНР.

У багатьох регіонах Китаю, на відміну від всього світу, паніки немає, запевнила Факти ICTV співрозмовниця. Люди лише стали більш ретельно мити руки та носити маски.

Вірус вже міг потрапити в Україну

Через туристів вірус вийшов за межі Китаю, тому в аеропортах деяких держав посилили заходи безпеки. Зокрема, у аеропортах США, Сінгапуру, Туреччини, Таїланду та низки інших країн пасажири з Китаю проходять ретельне обстеження.

В Україну ж з Китаю кілька разів на тижнів літав чартерний рейс SkyUp, втім авіаперевізник повідомив, що з 3 лютого до 28 березня призупиняє переліти у цьому напрямку.

Але вже 26 січня у Борисполі почались перевірки пасажирів на коронавірус, що передбачають температурний скринінг тіла. Він дозволяє виявити інфекційний вірус на ранній стадії.

Лікарі не відкидають ймовірність того, що вірус вже ж міг потрапити в Україну, адже інкубаційний період триває від 1 до 14 днів. Та запевняють – вірус не активно передається через повітря.

– Є інфекції, якими дуже легко заразитись через повітря – це кір, грип. А є інфекції, які теж передаються повітряно-крапельним шляхом, наприклад, аденовірус, але тут потрібен більш тісний контакт, зазвичай з виділеннями хворого, – пояснює вірусолог, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко.

При найменших симптомах – до лікаря

Симптоми китайського коронавірусу – головний біль, лихоманка, запаморочення, кашель та підвищена температура.

Відрізнити новий коронавірус від звичайного грипу у домашніх умовах неможливо. Це можна зробити тільки під час спеціальних лабораторних досліджень.

– Запідозрити вірус можна при епідеміологічному аналізі – де знаходилася людина, в який час, з ким. Але у нас немає лабораторій, які підтверджують діагноз, – наголошує лікар-інфекціоніс з 20-річним стажем Олена Соколова.

У МОЗ повідомляють, що у разі підтвердження коронавируса, Центр громадського здоров’я відправлятиме зразок в лабораторії в Європі.

А тому медики рекомендують при перших же ознаках будь-якого захворювання звертатись до фахівців.

Оксолінова мазь vs маска

І хоч в Україні ще не зафіксували жодного випадку, потрібно бути напоготові. Лікарі застерігають – у місцях скупчення людей, особливо в місцях міжнародного сполучення, як от вокзали чи аеропорти, краще одягати маску. На вулицях же заразитись маловірогідно.

– Хірургічну маску треба часто міняти. Респіраторні ж маски, з клапанами, краще прилягають до обличчя і захищають органи дихання, – зазначає Мироненко.

Окрім того, вона радить не контактувати з хворими та частіше мити руки.

– Поки що становлять небезпеку лише люди, які мають історію подорожі з або в Китай. Якщо з такими не було контакту, мабуть, це ГРВІ, – зазначає Вадим Арістов.

Отож, від поїздок в Китай найближчим часом він радить все ж таки відмовитись.

В столичних аптеках запевняють, дефіциту масок поки що немає, хоча питати їх та оксолінову мазь стали частіше. Але ефективність останньої – сумнівна.

– Немає жодної доказової бази щодо оксалінової мазі. Це психологічних ефект, – наголошує Арістов.

Наостанок, Олена Соколова радить не гребувати загальновідомими заходами профілактики:

– Профілактика така ж, як і при всіх вірусних інфекціях: загартовування, ведення здорового способу життя, вживання питної води в достатній кількості, раціональне харчування.

І хоч це не дасть специфічного імунітету, який би захищав саме від цього вірусу, зміцнити здоров’я зайвим не буде.

Посилки з AliExpress не заразні

В Укрпошті запевняють, що ніяких доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, поки не зафіксовано.

Медики також наголосили – контактно-побутовим шляхом інфекція не передається, отож посилок з Китаю можна не боятись.

– Вірус оболонковий, він не має бути дуже стійким в оточуючому середовищі, а посилки швидко не прийдуть, – зазначила Мироненко.

Та Вадим Арістов все ж радить обережно ставитись таких товарів, які містять тваринні продукти – краще їх термічно обробляти.

Держава має забезпечити готовність

Експерт також наголошує – китайський коронавірус небезпечний не лише для суспільства, а й для держави.

– Профілактика будь-якої такої пандемії коштує країні близько $4,5 млрд. А у випадку обробки пандемії – це $60 млрд. Тому уряду варто створити потужні дії для управління ризиками .

Саме тому, зазначає Арістов, в Україні мають бути підготовлені медики, які знають, як себе поводити і мають засоби захисту (респіратори, захист очей, змінний спецодяг), а також інфекційні стаціонари зі спеціальними боксами. До речі, такі підготували у Києві – в Олександрійській лікарні.

– Це важливо, адже лікарські установи – це джерело поширення епідемії. Попередній коронавірус SARS мав 58% внутрішньолікарняних випадків зараження, MERS – 70%. І це було в досить розвинутих країнах.

Окрім того, наголошує експерт, Україна має забезпечити себе лабораторними мережами, адже зараз зразки на діагностику відправляють у Європу.

– Якщо епідемія буде цього року, то буде десятки тисяч зразків для перевірки. Ніяких коштів не вистачить відправляти це.

Панікувати українцям точно не варто, адже підтвержених випадків поряд не було. Але вживати стандартні запобіжні заходи не завадить – частіше мити руки, зайвий раз сходити до лікаря, якщо почуваєтесь погано, та мати при собі маску, знаходячись у великих скупченнях людей.

Лілія Ященко