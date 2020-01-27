Вирус из Китая, который распространяется по миру, набирает обороты. По состоянию на 27 января 2020 года известно о 2 794 случаях заражения, 81 из которых – с летальным исходом. А кроме Китая, коронавирус зафиксировали еще в 12 странах.

Факты ICTV разобрались, стоит ли украинцам бояться вируса, как себя уберечь и приняла ли украинская власть меры безопасности.

От рынка морепродуктов до всего мира

Вирус, который носит название 2019 nCoV, распространился из китайского города Ухань еще в декабре прошлого года. Сейчас его полностью изолировали и ввели карантин – не пускают автобусы, поезда, самолеты. Там также строят две новые больницы на 1 тыс. и 1,3 тыс. пациентов – обещают, что на их строительство уйдет семь и 15 дней соответственно.

Эпицентр вируса в провинции Хубэй со столицей Ухань – там зафиксировано уже 1 423 случая, 76 из которых – смертельные. В других регионах случаев значительно меньше. Так, дальше по количеству зараженных идет Гуанджоу, где 146 случаев и ни одной смерти.

Специалисты предполагают, что вирус мог уйти с рынка морепродуктов в Ухане, а именно той части, где продавали диких животных.

Людей запугали

Эпидемия в Китае – это не первый случай распространения коронавируса. За последние 20 лет их было два – SARS в 2002 году и MERS, вспыхнувший в 2013 году, напоминает врач-инфекционист, директор Revival Institute Вадим Аристов. Он успокаивает – в общем количестве летальных исходов всего около 5%, а это немного.

– Болезнь опасна другим – тем, что быстро распространяется, – подчеркнул он.

Но паники и хаоса, которые, казалось бы, должны были, охватить всю Поднебесную, нет.

– Зарубежные средства массовой информации сильно пугают людей. Этот вирус вызывает практически обычный грипп, но с осложнениями. Умерли от него пока только люди в возрасте, у которых, кроме вируса, были и другие заболевания, то есть у них был плохой иммунитет, – рассказывает украинка Анжела, которая уже два года проживает в КНР.

Во многих регионах Китая, в отличие от всего мира, паники нет, заверила Факты ICTV собеседница. Люди только стали более тщательно мыть руки и носить маски.

Вирус уже мог попасть в Украину

Через туристов вирус вышел за пределы Китая, поэтому в аэропортах некоторых государств усилили меры безопасности. В частности, в аэропортах США, Сингапура, Турции, Таиланда и ряде других стран пассажиры из Китая проходят тщательное обследование.

В Украине же из Китая несколько раз в недель летал чартерный рейс SkyUp, впрочем авиаперевозчик сообщил, что с 3 февраля по 28 марта приостанавливает перелеты в этом направлении.

Но уже 26 января в Борисполе начались проверки пассажиров на коронавирус, предусматривающие температурный скрининг тела. Он позволяет выявить инфекционный вирус на ранней стадии.

Врачи не исключают вероятности того, что вирус уже мог попасть в Украину, ведь инкубационный период длится от 1 до 14 дней. Но уверяют – вирус не активно передается через воздух.

– Есть инфекции, которыми очень легко заразиться через воздух – это корь, грипп. А есть инфекции, которые тоже передаются воздушно-капельным путем, например, аденовирус, но здесь нужен более тесный контакт, обычно с выделениями больного, – объясняет вирусолог, заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского Алла Мироненко.

При малейших симптомах – к врачу

Симптомы китайского коронавируса – головная боль, лихорадка, головокружение, кашель и повышенная температура.

Отличить новый коронавирус от обычного гриппа в домашних условиях невозможно. Это можно сделать только во время специальных лабораторных исследований.

– Заподозрить вирус можно при эпидемиологическом анализе – где находился человек, в какое время, с кем. Но у нас нет лабораторий, которые подтверждают диагноз, – отмечает врач-инфекционис с 20-летним стажем Елена Соколова.

В Минздраве сообщают, что в случае подтверждения коронавируса, Центр общественного здоровья будет отправлять образец в лаборатории в Европе.

Поэтому медики рекомендуют при первых же признаках любого заболевания обращаться к специалистам.

Оксолиновая мазь vs маска

И хотя в Украине еще не зафиксировали ни одного случая, нужно быть начеку. Врачи предостерегают – в местах скопления людей, особенно в местах международного сообщения, такие как вокзалы или аэропорты, лучше одевать маску. На улицах же заразиться маловероятно.

– Хирургическую маску надо часто менять. Респираторные же маски, с клапанами, лучше прилегают к лицу и защищают органы дыхания, – отмечает Мироненко.

Кроме того, она советует не контактировать с больными и чаще мыть руки.

– Пока представляют опасность только люди, которые имеют историю путешествия из или в Китай. Если с такими не было контакта, видимо, это ОРВИ, – отмечает Вадим Аристов.

Поэтому от поездок в Китай в ближайшее время он советует все же отказаться.

В столичных аптеках уверяют, дефицита масок пока нет, хотя спрашивать их и оксолиновую мазь стали чаще. Но эффективность последней – сомнительна.

– Нет никакой доказательной базы по оксалиновой мази. Это психологических эффект, – отмечает Аристов.

Напоследок, Елена Соколова советует не пренебрегать общеизвестными мерами профилактики:

– Профилактика такая же, как и при всех вирусных инфекциях: закаливание, ведения здорового образа жизни, употребление питьевой воды в достаточном количестве, рациональное питание.

И хотя это не даст специфического иммунитета, который бы защищал именно от этого вируса, укрепить здоровье лишним не будет.

Посылки с AliExpress не заразны

В Укрпочте уверяют, что никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о распространении коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

Медики также отметили – контактно-бытовым путем инфекция не передается, так что посылок из Китая можно не бояться.

– Вирус оболочечный, он не должен быть очень стойким в окружающей среде, а посылки быстро не придут, – отметила Мироненко.

Но Вадим Аристов все же советует осторожно относиться товарам, содержащим животные продукты – лучше их термически обрабатывать.

Государство должно обеспечить готовность

Эксперт также отмечает – китайский коронавирус опасен не только для общества, но и для государства.

– Профилактика любой такой пандемии стоит странам мира около $4,5 млрд. А в случае обработки пандемии – это $60 млрд. Поэтому правительству следует создать мощные действия для управления рисками.

Именно поэтому, отмечает Аристов, в Украине должны быть подготовлены медики, которые знают, как себя вести и имеют средства защиты (респираторы, защиту глаз, сменную спецодежду), а также инфекционные стационары со специальными боксами. Кстати, такие подготовили в Киеве – в Александрийской больнице.

– Это важно, ведь медицинские учреждения – это источник распространения эпидемии. Предыдущий коронавирус SARS имел 58% внутрибольничных случаев заражения, MERS – 70%. И это было в достаточно развитых странах.

Кроме того, отмечает эксперт, Украина должна обеспечить себя лабораторными сетями, ведь сейчас образцы на диагностику отправляют в Европу.

– Если эпидемия будет в этом году, то будет десятки тысяч образцов для проверки. Никаких средств не хватит отправлять это.

Паниковать украинцам точно не стоит, ведь подтвержденных случаев рядом замечено не было. Но предпринимать стандартные меры предосторожности не помешает – чаще мыть руки, лишний раз сходить к врачу, если чувствуете себя плохо, и иметь при себе маску, находясь в больших скоплениях людей.

Лилия Ященко