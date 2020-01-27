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Факты / Украина / Общество

Коронавирус из Китая: стоит ли в Украине носить маски и забирать посылки с AliExpress

Вирус из Китая, который распространяется по миру, набирает обороты. По состоянию на 27 января 2020 года известно о 2 794 случаях заражения, 81 из которых – с летальным исходом. А кроме Китая, коронавирус зафиксировали еще в 12 странах.

Факты ICTV разобрались, стоит ли украинцам бояться вируса, как себя уберечь и приняла ли  украинская власть меры безопасности.

От рынка морепродуктов до всего мира

Вирус, который носит название 2019 nCoV, распространился из китайского города Ухань еще в декабре прошлого года. Сейчас  его полностью изолировали и ввели карантин – не пускают автобусы, поезда, самолеты. Там также строят две новые больницы на 1 тыс. и 1,3 тыс. пациентов – обещают, что на их строительство уйдет семь и 15 дней соответственно.

Эпицентр вируса в провинции Хубэй со столицей Ухань – там зафиксировано уже 1 423 случая, 76 из которых – смертельные. В других регионах случаев значительно меньше. Так, дальше по количеству зараженных идет Гуанджоу, где 146 случаев и ни одной смерти.

Специалисты предполагают, что вирус мог уйти с рынка морепродуктов в Ухане, а именно той части, где продавали диких животных.

Людей запугали

Эпидемия в Китае – это не первый случай распространения коронавируса. За последние 20 лет их было два – SARS в 2002 году и MERS, вспыхнувший в 2013 году, напоминает врач-инфекционист, директор Revival Institute Вадим Аристов. Он успокаивает – в общем количестве летальных исходов всего около 5%, а это немного.

– Болезнь опасна другим – тем, что быстро распространяется, – подчеркнул он.

Но паники и хаоса, которые, казалось бы, должны были, охватить всю Поднебесную, нет.

– Зарубежные средства массовой информации сильно пугают людей. Этот вирус вызывает практически обычный грипп, но с осложнениями. Умерли от него пока только люди в возрасте, у которых, кроме вируса, были и другие заболевания, то есть у них был плохой иммунитет, – рассказывает украинка Анжела, которая уже два года проживает в КНР.

Во многих регионах Китая, в отличие от всего мира, паники нет, заверила Факты ICTV собеседница. Люди только стали более тщательно мыть руки и носить маски.

Вирус уже мог попасть в Украину

Через туристов вирус вышел за пределы Китая, поэтому в аэропортах некоторых государств усилили меры безопасности. В частности, в аэропортах США, Сингапура, Турции, Таиланда и ряде других стран пассажиры из Китая проходят тщательное обследование.

В Украине же из Китая несколько раз в недель летал чартерный рейс SkyUp, впрочем авиаперевозчик сообщил, что с 3 февраля по 28 марта приостанавливает перелеты в этом направлении.

Коронавірус з Китаю

Но уже 26 января в Борисполе начались проверки пассажиров на коронавирус, предусматривающие температурный скрининг тела. Он позволяет выявить инфекционный вирус на ранней стадии.

Врачи не исключают вероятности того, что вирус уже мог попасть в Украину, ведь инкубационный период длится от 1 до 14 дней. Но уверяют – вирус не активно передается через воздух.

– Есть инфекции, которыми очень легко заразиться через воздух – это корь, грипп. А есть инфекции, которые тоже передаются воздушно-капельным путем, например, аденовирус, но здесь нужен более тесный контакт, обычно с выделениями больного, – объясняет вирусолог, заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского Алла Мироненко.

При малейших симптомах – к врачу

Симптомы китайского коронавируса – головная боль, лихорадка, головокружение, кашель и повышенная температура.

Отличить новый коронавирус от обычного гриппа в домашних условиях невозможно. Это можно сделать только во время специальных лабораторных исследований.

– Заподозрить вирус можно при эпидемиологическом анализе – где находился человек, в какое время, с кем. Но у нас нет лабораторий, которые подтверждают диагноз, – отмечает врач-инфекционис с 20-летним стажем Елена Соколова.

В Минздраве сообщают, что в случае подтверждения коронавируса, Центр общественного здоровья будет отправлять образец в лаборатории в Европе.

Поэтому медики рекомендуют при первых же признаках любого заболевания обращаться к специалистам.

Оксолиновая мазь vs маска

И хотя в Украине еще не зафиксировали ни одного случая, нужно быть начеку. Врачи предостерегают – в местах скопления людей, особенно в местах международного сообщения, такие как вокзалы или аэропорты, лучше одевать маску. На улицах же заразиться маловероятно.

– Хирургическую маску надо часто менять. Респираторные же маски, с клапанами, лучше прилегают к лицу и защищают органы дыхания, – отмечает Мироненко.

Кроме того, она советует не контактировать с больными и чаще мыть руки.

– Пока представляют опасность только люди, которые имеют историю путешествия из или в Китай. Если с такими не было контакта, видимо, это ОРВИ, – отмечает Вадим Аристов.

Поэтому от поездок в Китай в ближайшее время он советует все же отказаться.

Фото: Dreamstime

В столичных аптеках уверяют, дефицита масок пока нет, хотя спрашивать их и оксолиновую мазь стали чаще. Но эффективность последней – сомнительна.

– Нет никакой доказательной базы по оксалиновой мази. Это психологических эффект, – отмечает Аристов.

Напоследок, Елена Соколова советует не пренебрегать общеизвестными мерами профилактики:

– Профилактика такая же, как и при всех вирусных инфекциях: закаливание, ведения здорового образа жизни, употребление питьевой воды в достаточном количестве, рациональное питание.

И хотя это не даст специфического иммунитета, который бы защищал именно от этого вируса, укрепить здоровье лишним не будет.

Посылки с AliExpress не заразны

В Укрпочте уверяют, что никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о распространении коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

посилка

Фото: Dreamstime

Медики также отметили – контактно-бытовым путем инфекция не передается, так что посылок из Китая можно не бояться.

– Вирус оболочечный, он не должен быть очень стойким в окружающей среде, а посылки быстро не придут, – отметила Мироненко.

Но Вадим Аристов все же советует осторожно относиться товарам, содержащим животные продукты – лучше их термически обрабатывать.

Государство должно обеспечить готовность

Эксперт также отмечает – китайский коронавирус опасен не только для общества, но и для государства.

– Профилактика любой такой пандемии стоит странам мира около $4,5 млрд. А в случае обработки пандемии – это $60 млрд. Поэтому правительству следует создать мощные действия для управления рисками.

Именно поэтому, отмечает Аристов, в Украине должны быть подготовлены медики, которые знают, как себя вести и имеют средства защиты (респираторы, защиту глаз, сменную спецодежду), а также инфекционные стационары со специальными боксами. Кстати, такие подготовили в Киеве – в Александрийской больнице.

– Это важно, ведь медицинские учреждения – это источник распространения эпидемии. Предыдущий коронавирус SARS имел 58% внутрибольничных случаев заражения, MERS – 70%. И это было в достаточно развитых странах.

Кроме того, отмечает эксперт, Украина должна обеспечить себя лабораторными сетями, ведь сейчас образцы на диагностику отправляют в Европу.

– Если эпидемия будет в этом году, то будет десятки тысяч образцов для проверки. Никаких средств не хватит отправлять это.

Читайте: Украинец, который живет в Китае, рассказал о ситуации с коронавирусом Как распространяется коронавирус из Китая: онлайн-карта Не такой смертоносный: коронавирус сравнили с SARS-Cov, убившим более 600 человек

Паниковать украинцам точно не стоит, ведь подтвержденных случаев рядом замечено не было. Но предпринимать стандартные меры предосторожности не помешает – чаще мыть руки, лишний раз сходить к врачу, если чувствуете себя плохо, и иметь при себе маску, находясь в больших скоплениях людей.

Лилия Ященко 

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