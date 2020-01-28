Хто маніпулює і бреше українцям: рейтинг політиків-брехунів

Довіряти політикам – справа невдячна. Вони полюбляють прикрасити свої здобутки або знівелювати здобутки опонентів. Солодкі обіцянки одних часто просто не можуть бути реалізованими, а лякаючі попередження інших не збуваються.

Хто з українського політикуму найбільше брехав українцям у 2019 році?

Факти ICTV разом з фактчекінговою організацією VoxCheck склали рейтинг чиновників, які найчастіше брехали, маніпулювали та перебільшували. Першу трійку місць забрали опозиціонери – представники партії Опозиційна платформа – За життя.

Як проводили дослідження

Аналітики VoxCheck моніторили знакові виступи політиків, як-от прес-марафон Володимира Зеленського чи заяви чиновників на найбільших політичних ток-шоу країни.

– Кожне шоу виходить у різні дні у прайм-тайм. Тож якщо політик не може прийти на шоу, наприклад, у понеділок, ми припускаємо, що він міг би завітати на ефір в інший день тижня, – зазначають в організації.

Аналізувались виступи можновладців за три місяці роботи нового складу Верховної Ради – з 28 серпня до 30 листопада 2019 року.

Експерти брали до уваги вислови, що базуються на конкретних фактах і які можна перевірити у відкритих джерелах. Не враховували вирвані з контексту фрази або обмовки.

Топ брехунів та маніпуляторів

Отож, 6 із 15 осіб у рейтингу – представники партії Опозиційна платформа – За життя. Так, у першій трійці опинились одразу три опозиціонери – Вадим Рабінович, Олександр Качний та Нестор Шуфрич.

Вадим Рабінович

Почесне перше місце посів лідер фракції За життя Вадим Рабінович, який є частим гостем на опозиційних каналах ZIK, NewsOne та 112 (всі вони належать його однопартійцю Тарасу Козаку).

Не відстаючи від президента, Рабінович влаштував власний марафон, який тривав дев’ять годин. Із 47 цитат, що пролунали за цей час, тільки дві виявились правдивими.

Однією з улюблених тем для спекуляції політика є “величезний борг перед МВФ”. За підрахунками Рабіновича, кожен українець, навіть новонароджений, винен міжнародним кредиторам по $10 тис. Насправді ж близько $270.

Не забуває Рабінович і про тему відкриття ринку землі.

Виступаючи затятим її противником, він залякує українців нюансами із законопроекту, які нібито дозволять скуповувати величезні території в одні руки.

Нестор Шуфрич

Голова комітету ВРУ зі свободи слова посів друге місце у рейтингу маніпуляторів та брехунів.

Політик обурюється щоразу, коли тема заходить про добробут українців.

– Він неправильно коментував зростання тарифів, субсидії, видатки з бюджету на охорону здоров’я, обвал курсу гривні, пенсії – все це у контексті зубожіння населення, – розповідають у VoxCheck.

Шуфрич впевнений – чи не будь-які дії влади мають на меті ошукати українців. Як наприклад, монетизація субсидій.

Олександр Качний

Якщо лідери рейтингу Вадим Рабінович та Нестор Шуфрич доволі відомі у політикумі особи, то третій номінант навряд впізнаваний для пересічного українця.

Його поява у рейтингу – заслуга ефірів опозиційних ток-шоу. На двох з п’яти шоу, проаналізованих фактчекінговою організацією, з’являвся Олександр Качний.

Ба більше – експерти помітили, що на цих шоу представникам ОПЗЖ надавали більше часу для виступів.

Отже, феномен його лідерства у рейтингу – багато ефірного часу на опозиційних каналах, де політик продовжував просувати риторику своєї партії, а це перебільшена ціна на електроенергію, “ворожий” ринок землі та нібито зубожіння України та українців.

Чому брехали політики?

За підсумками аналізу риторики всіх можновладців, топ-темою для маніпуляцій та брехні стало відкриття ринку землі. Зокрема, полем для залякування населення були ціни на сільськогосподарську землю в Україні та Європі та обмеження на концентрацію землі в одних руках.

Окрім того, не забували політики і про енергетику – ціни на газ та електроенергію для населення, транзит блакитного палива, приватизацію української ГТС та навіть зелену енергетику.

Не обійшлось без маніпуляцій та ухвалення держбюджету на 2020 рік. Тут, як зазначають у VoxCheck, політики наголошували на великих видатках для силовиків та недостатніх – для соціальних потреб, на великих сумах, виділених для погашення зовнішнього боргу.

У рейтинг також увійшли законодавчі ініціативи нового складу парламенту, газовий контракт з РФ, Мінські угоди, формула Штайнмаєра, приватизація та імпорт електроенергії з Росії.

Не тільки опозиція

Окрім трійки вищезазначених осіб, у рейтинг увійшли й інші представники українського політикуму, з виступів яких VoxCheck зміг виділити факти для аналізу. Зокрема:

Юлія Тимошенко – 41,5% її висловлювань виявились брехнею, а ще 39% – маніпуляцією;

– 41,5% її висловлювань виявились брехнею, а ще 39% – маніпуляцією; Петро Порошенко – 47,1% висловлювань були маніпулятивними, 29,4% – взагалі неправдивими;

– 47,1% висловлювань були маніпулятивними, 29,4% – взагалі неправдивими; Юрій Бойко – чергового представника ОПЗЖ спіймали на 37,9% брехні та 31% маніпуляцій;

– чергового представника ОПЗЖ спіймали на 37,9% брехні та 31% маніпуляцій; Вадим Івченко – підопічний Юлії Тимошенко брехав 27,3% та маніпулював 36,4% у своїх промовах;

– підопічний Юлії Тимошенко брехав 27,3% та маніпулював 36,4% у своїх промовах; Ірина Верещук – член фракції Слуга народу. 33,3% її висловлювань виявились неправдою, по 16,7% – маніпуляцією та перебільшенням;

– член фракції Слуга народу. 33,3% її висловлювань виявились неправдою, по 16,7% – маніпуляцією та перебільшенням; Віктор Медведчук – і знову ОПЗЖ. Хоч на брехні Медведчука ловили лише 16,7%, але на маніпулятивних висловах – 27,8%;

– і знову ОПЗЖ. Хоч на брехні Медведчука ловили лише 16,7%, але на маніпулятивних висловах – 27,8%; Володимир Зеленський . Наймедійніша особа з усього списку – президент України. Він майже не вдається до маніпуляцій (5,9%), але полюбляє перебільшувати – 17,6%. Зазвичай це стосується здобутків парламенту – наприклад, прикрашає, коли каже, що його партія ухвалила закон, хоча той пройшов тільки перше читання. До слова, 52,9% висловлювань лідера держави – правдиві;

. Наймедійніша особа з усього списку – президент України. Він майже не вдається до маніпуляцій (5,9%), але полюбляє перебільшувати – 17,6%. Зазвичай це стосується здобутків парламенту – наприклад, прикрашає, коли каже, що його партія ухвалила закон, хоча той пройшов тільки перше читання. До слова, 52,9% висловлювань лідера держави – правдиві; Наталія Королевська – вже п’ята зі списку ОПЗЖ. 29% її промов – це не правда, ще 38,7% – маніпуляція;

– вже п’ята зі списку ОПЗЖ. 29% її промов – це не правда, ще 38,7% – маніпуляція; Сергій Соболєв , заступник фракції Батьківщина, у 26,7% своїх виступів брехав, ще у 26,7% -маніпулював;

, заступник фракції Батьківщина, у 26,7% своїх виступів брехав, ще у 26,7% -маніпулював; Артур Герасимов – депутат фракції Європейська солідарність також попадався на маніпуляціях і перебільшенні – 27,8% та 5,6% відповідно;

– депутат фракції Європейська солідарність також попадався на маніпуляціях і перебільшенні – 27,8% та 5,6% відповідно; Сергій Власенко , депутат від партії Батьківщина, брехав у 21,4% своїх виступів та у 21,4% – маніпулював;

, депутат від партії Батьківщина, брехав у 21,4% своїх виступів та у 21,4% – маніпулював; Анна Скороход , яка на момент дослідження ще була у фракції Слуга народу, та ще маніпулятор – в її промовах виявили 40% маніпуляції та лише 10% брехні;

, яка на момент дослідження ще була у фракції Слуга народу, та ще маніпулятор – в її промовах виявили 40% маніпуляції та лише 10% брехні; Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради IX скликання, виявився найчеснішим– 64,7% його промов були правдою. Але все ж таки 23,5% неправди та по 5,9% маніпуляції і перебільшення було.

Сподіваємось, у 2020 році вони будуть більш щирими та відвертими. І пам’ятайте – політики дозволяють собі нас обманювати настільки, наскільки їм це дозволяємо ми.

До слова, Факти ICTV зібрали топ найзнаковіших подій 2019 року – від одних мурахи йшли по тілу, іншим ми раділи всією країною, а деякі змушували зронити сльозу.