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Ризики залишаються: представник ВООЗ про готовність України протистояти коронавірусу

ВООЗ не вважає Україну країною з низьким рівнем медицини, заявив на брифінгу представник ВООЗ Ярно Хабіхт.

– Але ризики залишаються. І все, що ми повинні зробити – це інформувати лікарів і пам’ятати про засоби дезинфекції: мийте руки, правильно готуйте їжу, – наголосив він.

За його словами, в Україні було багато криз та спалахів, з якими вона успішно боролася.

Читайте: Як поширюється коронавірус nCoV світом – карта і хронологія

– Україна має гарну систему, щоб впоратися з цією ситуацією, – додав представник ВООЗ.

Нагадаємо, 30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я на екстренному засіданні визнала спалах нового коронавірусу nCoV в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Відео: Ukraine Crisis Media Center

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