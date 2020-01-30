Видання BNO News опублікувало карту, яка дозволяє відслідковувати поширення нового типу коронавірусу під назвою 2019 nCoV.

Спалах захворювання почався в китайському місті Ухань, проте його зафіксували і за межами країни.

Основним регіоном поширення коронавірусу залишається Китай і прилеглі країни, такі як Японія, Південна Корея, Таїланд, Малайзія, Сінгапур.

Також випадки захворювання були зафіксовані у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Франції та Німеччині.

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Наразі офіційно підтвердили 7 771 випадків зараження новим типом коронавірусу у Китаї. Загальна кількість захворювань на коронавірус сягнула майже 8 тис.

Захворювання призвело до смерті 170 осіб.

На сайті BNO News також можна ознайомитися з графіком фіксації зараження коронавірусом.

До слова, міністр охорони здоров’я Франції Аньєз Бузін заявила, що підтвердилася ще одна підозра на захворювання новим типом коронавірусу в країні. Це вже п’ятий випадок захворювання у Франції.

Джерело: BNO News