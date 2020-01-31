У Сумах закрили на карантин усі школи

У Сумах міська влада запровадила обмежувальні заходи через підвищення захворюваності на ГРВІ та грип – з 31 січня до 10 лютого на карантин закриті усі заклади загальної середньої та позашкільної освіти (заклади дошкільної освіти працюватимуть).

Також на 10 днів заборонено проведення у закладах освіти спортивних, культурних та інших масових заходів.

Закладам торгівлі рекомендовано дотримуватись маскового режиму.

Перед цим у Сумах вже діяли обмежувальні заходи у школі №1 та класичні гімназії, де захворіло понад 20% школярів, не навчалися початкові класи у школах №17 і 24, а також 164 класів у 22 школах.

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Загалом у місті середній показник захворюваності серед школярів сягнув 21%, що дає підстави призупинити начальний процес в усіх закладах загальної середньої освіти.

Наразі у Сумах з грипом, ГРВІ та пневмонію перебувають у лікувальних закладах 232 людини, 153 з них – діти.

Нагадаємо, через спалах захворювань на грип та ГРВІ карантин у школах запровадили у восьми областях України.

Джерело: Сумська міськрада