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Факти / Україна

Карантин у школах 2020: навчання призупинять у Чернівцях

У Чернівцях з 4 лютого усі школи будуть закриті на карантин через зростання захворюваності на ГРВІ.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Олексій Каспрук.

Навчальні заклади не працюватимуть до 16 лютого.

3 лютого до шкіл не з’явилися 6 тис. дітей, з яких 4,5 тис. – через ГРВІ. Влада Чернівців вирішила не чекати на перевищення епідпорогу та оголосила карантин.

Читайте: Профілактика грипу: що робити, щоб не захворіти

За словами мера міста, упродовж періоду карантину школярі зможуть навчатися дистанційно, отримуючи консультації вчителів.

Нагадаємо, раніше карантин у школах запровадили у восьми областях України.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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