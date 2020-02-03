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Факти / Україна / Суспільство

Після відділення послуги з розподілу газу субсидії перерахують автоматично

Українцям, які отримують субсидію на оплату комунальних послуг, у лютому перерахують її розмір автоматично, розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

За його словами, це пов’язано з відокремленням послуги з розподілу газу.

– Через те, що НКРЕКП затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу наприкінці грудня – отримувачам пільг та субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу, – наголосив він.

Музиченко зазначив, що ці рішення регулятора набули чинності лише з початку року, тому в лютому буде проведемо донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року.

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Нагадаємо, глава уряду Олексій Гончарук повідомив, що цієї зими субсидії, які вже призначені, скасовуватися або переглядатися не будуть.

Джерело: Мінсоцполітики

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