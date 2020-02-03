4 лютого депутати Верховної Ради спочатку затвердять порядок денний третьої сесії, а потім розглянуть постанови про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад та територій і призначення Дениса Шмигаля віце-прем’єр-міністром – міністром розвитку громад та територій.

Попереднє схвалення:

Проект закону про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради та закріплення пропорційної виборчої системи).

Подальша робота над законопроектами щодо внесення змін до Конституції:

Проект закону про внесення змін до статті 106 Конституції (щодо закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, НАБУ, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань).

Законопроект про внесення змін до статті 93 Конституції (щодо законодавчої ініціативи народу).

Проект закону про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції (щодо уповноважених Верховної Ради України).

Проект закону про внесення змін до статті 81 Конституції (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України).

Друге читання:

Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою.

Проект закону про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштин.

Перше читання:

Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо питань громадянства.

Проект закону про фінансовий лізинг.

Проект закону про внесення змін до закону Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (щодо усунення дискримінації за колом платників).

Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія закону Про споживче кредитування.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення національного органу інтелектуальної власності.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо реформи патентного законодавства).

Проект закону про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів.

Проект закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання рішення Конституційного суду України щодо оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо ресторанного господарства).

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Постанови:

Проект постанови про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради щодо складу тимчасових спеціальних комісій парламенту.

Проект постанови про проведення парламентських слухань на тему: Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів (8 квітня 2020 року).

Проект постанови про проведення парламентських слухань на тему: Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (18 березня 2020 року).

Проект постанови про проведення парламентських слухань на тему: Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності постраждалих осіб та актуальні завдання подолання наслідків (18 травня 2020 року).

Проект постанови про проведення парламентських слухань на тему: Кібербезпека, критична інфраструктура, електронні комунікації в Україні: стан, проблеми, шляхи їх вирішення (15 квітня 2020 року).

Проект постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні.

Проект постанови про перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської області.

Нагадаємо, цього пленарного тижня Верховна Рада повинна розглянути зміни до Конституції щодо закріплення пропорційної виборчої системи та зменшення кількості нардепів.