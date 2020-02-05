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Факти / Україна

Для тих, хто потрапив в замет – поліція запустила додаток My Pol

У зв’язку з погіршенням погодних умов в Україні Нацполіція запустила додаток My Pol.

За допомогою нього люди, які потрапили в замет або опинилися в іншому скрутному становищі через негоду, можуть передати дані про своє місцезнаходження поліцейським.

Його рекомендують використовувати тим, хто в зазначеному випадку не може додзвонитися на телефони екстрених служб.

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Після натискання кнопки Екстрений виклик правоохоронні органи автоматично отримають дані заявника та його координати.

У додатку My Pol є інформація про найближчі територіальні відділення поліції та медичні установи, а також рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

До слова, через негоду в Україні ДСНС звернулася до водіїв з проханням не виїжджати за межі населених пунктів без гострої необхідності.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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