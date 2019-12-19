Військові звання ЗСУ приведуть до стандартів НАТО – закон

Народні депутати підтримали законопроект, який адаптує військові звання України під норми НАТО.

Народні депутати підтримали у першому читанні законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців.

За проект закону №2247, який приводить військові звання в Україні до стандартів армій країн-членів НАТО, проголосували 267 нардепів.

Так, в українській армії пропадуть звання генерал-полковник і генерал армії України і з’явиться звання генерал.

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Також у військову ієрархію введуть звання бригадного генерала, яке буде наступним після полковника, а після нього по старшинству буде генерал-майор.

У Військово-морських силах з’явиться звання командор-адмірала, яке відповідає чину бригадного генерала.

До слова, 29 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон, який приводить до стандартів НАТО військові звання сержантського і старшинського складу ЗСУ.