Військові звання ЗСУ приведуть до стандартів НАТО – закон

Народні депутати підтримали законопроект, який адаптує військові звання України під норми НАТО.
Народні депутати підтримали у першому читанні законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців.
За проект закону №2247, який приводить військові звання в Україні до стандартів армій країн-членів НАТО, проголосували 267 нардепів.
Так, в українській армії пропадуть звання генерал-полковник і генерал армії України і з’явиться звання генерал.
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Також у військову ієрархію введуть звання бригадного генерала, яке буде наступним після полковника, а після нього по старшинству буде генерал-майор.
У Військово-морських силах з’явиться звання командор-адмірала, яке відповідає чину бригадного генерала.
До слова, 29 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон, який приводить до стандартів НАТО військові звання сержантського і старшинського складу ЗСУ.