День народження Олени Зеленської - привітання Володимира Зеленського

Перша леді Олена Зеленська 6 лютого святкує свій день народження. Сьогодні дружині президента виповнюється 42 роки.

З цієї нагоди Володимир Зеленський привітав першу леді.

– Кохати. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу і підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч.

Гадати, як ти відреагуєш на новини – приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, ніби перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися й сумувати.

Йти по житті на відстані дотику, не втрачаючи зв’язку ні на мить. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Бо моє щастя – це ти, – наголосив президент України.