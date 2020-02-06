День народження Олени Зеленської - привітання Володимира Зеленського

Перша леді Олена Зеленська 6 лютого святкує свій день народження. Сьогодні дружині президента виповнюється 42 роки.
З цієї нагоди Володимир Зеленський привітав першу леді.
– Кохати. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу і підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч.
Гадати, як ти відреагуєш на новини – приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, ніби перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися й сумувати.
Йти по житті на відстані дотику, не втрачаючи зв’язку ні на мить. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Бо моє щастя – це ти, – наголосив президент України.
Володимир Зеленський подякував дружині за кожен погляд та слово, за кроки, які вони зробили разом і за ті, які ще доведеться пройти.
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– Попереду – довга дорога з несподіваними поворотами та незабутніми враженнями. І я щасливий від цього. Бо з тобою я зможу все на світі, – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 25 січня Володимир Зеленський святкував 42 рік народження, тому Факти ICTV зібрали найцікавіші епізоди з життя Зеленського від моменту, коли він був бізнесменом і до сьогоднішнього керування країною.