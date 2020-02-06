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Факты / Украина / Общество

Мое счастье – это ты: Зеленский поздравил жену с днем рождения

Первая леди Елена Зеленская 6 февраля празднует свой день рождения. Сегодня супруге президента исполняется 42 года.

По этому случаю Владимир Зеленский поздравил первую леди.

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– Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом.

Думать, как ты примешь новости – приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить.

Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому мое счастье – это ты, – подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил жену за каждый взгляд и слово, за шаги, которые они сделали вместе и те, которые еще предстоит пройти.

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– Впереди – долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете, – отметил Зеленский.

Напомним, 25 января Владимир Зеленский праздновал 42 год рождения, поэтому Факты ICTV собрали самые интересные эпизоды из жизни Зеленского с момента, когда он был бизнесменом и до сегодняшнего управления страной.

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