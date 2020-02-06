Первая леди Елена Зеленская 6 февраля празднует свой день рождения. Сегодня супруге президента исполняется 42 года.

По этому случаю Владимир Зеленский поздравил первую леди.

– Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом.

Думать, как ты примешь новости – приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить.

Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому мое счастье – это ты, – подчеркнул президент Украины.