Нацбанк зміцнив курс гривні, тому відповідно, долар і євро здешевшали.
Станом на 10 лютого 2020 року курс американської валюти знизився до рівня 24,53 грн за один долар.
Євро також здешевшало на кілька копійок і зупинилося на позначці 26,90 грн.
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Курс валют на 10.02.2020 від НБУ:
- $100 – 2453,70 грн;
- €100 – 2690, 48 грн;
- 100 польських злотих – 630, 7 грн;
- 10 російських рублів – 3,847 грн;
До слова, Факти ICTV писали, чого очікувати від світової та української економіки у 2020 році.
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