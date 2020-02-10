Звільнення та призначення в Кабміні: які зміни можливі в уряді

Кабінет міністрів може зазнати кадрових змін.

Ще 17 січня президент доручив прем’єру знайти слабкі місця в уряді і замінити неефективних керівників міністерств, а вже 1 лютого, за інформацією ЗМІ, в Офісі президента проходила велика співбесіда з потенційними кандидатами на посади.

Тож хто і чому може залишити будівлю на Грушевського та які міністерства видозміняться – розбирались Факти ICTV.

Перший пішов

Не встиг Кабмін пропрацювати і півроку, як перший міністр виявив бажання піти з посади. Олена Бабак, міністр розвитку громад та територій, зазначила, що таке рішення ухвалила самостійно, а відставка зумовлена тиском з боку “будівельної мафії”.

– Бабак не знайшла спільної мови з Офісом президента та прем’єром. Головний чинник її відставки – досить складні особисті стосунки, за яких неможливо працювати, – впевнений політтехнолог Андрій Золотарьов.

На її місце призначили колишнього очільника Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля, зробивши його на додаток ще й віце-прем’єром.

Нові посади, нові міністри

У недільному інтерв’ю Фактам тижня Олексій Гончарук привідкрив завісу та підтвердив, що Міністерство з питань тимчасово окупованих територій відділять від Міністерства ветеранів, а новостворене відомство запропонували очолити Олексію Резнікову.

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Сьогодні він представляє Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи.

Політолог Володимир Фесенко припускає, що й надалі йтиметься про призначення людей на нові посади, а не про заміну чинних міністрів.

– Не відразу, але пізніше можливі розділення Мінекономіки або Міністерства, в якому об’єднали культуру, інформаційну політику та спорт.

Хоча Гончарук запевнив, що передумов до відділення Міністерства сільського господарства від Міністерства розвитку економіки немає. Натомість, одна з пропозицій, яка обговорюється – новий віце-прем’єр задля посилення економічного блоку, зокрема щодо залучення інвестицій.

Фесенко наголошує – це приклад нової людини на новій посаді. Але всі кадрові рішення щодо змін у Кабміні можливі тільки після ухвалення парламентом законопроекту про ринок землі.

– Поки не завершиться розгляд цього законопроекту, жодне кадрове рішення у Верховній Раді розглядатись не може, – говорить політолог.

Чи замінять старих міністрів?

Минулого тижня видання Українська правда, посилаючись на власні джерела, повідомило про таємну зустріч в Офісі президента, де, за їхньою інформацією, президент проводив співбесіди з кандидатами на посади міністрів.

Під питанням начебто опинились міністр соціальної політики Юлія Соколовська, міністр закордонних справ Вадим Пристайко та міністр оборони Андрій Загороднюк. А на посаду першої розглядають голову комітету ВРУ з питань соцполітики Галину Третьякову.

Та експерти наголошують, кого і коли замінювати вирішуватиме президент Володимир Зеленський, все інше – припущення.

– Відповідь знає одна людина – президент. І то, ймовірно, сьогодні у нього остаточного рішення ще немає. Він розглядає варіанти, але сказати, що когось обов’язкового змінять – навряд, – каже Фесенко.

Політолог зазначає, суспільна думка часто абсолютно не співпадає з реальністю. Так, наприклад, може виявитись з Тимофієм Миловановим, якого ЗМІ називають одним з претендентів на заміну.

– Наскільки я знаю, це питання навіть не розглядається. Прем’єр-міністр не хоче міняти міністра економіки. Там пропонується просто посилити напрям за рахунок створення посади віце-прем’єра, який візьме на себе частину функцій Милованова.

Експерт додає, чутки про заміну міністра закордонних справ ходили ще у грудні, але називали різні прізвища. Руслан Демченко, який ще влітку став радником Зеленського, за словами політолога, не зможе претендувати на посаду, оскільки підпадає під люстрацію.

– Можемо припустити, що розглядається питання про призначення Дмитра Кулеби. Хоча у нього хороші стосунки з міністром закордонних справ. Можливо, він не хоче вступати у конкуренцію.

Рятуючи рейтинги

Та реструктуризація у відомстві може принести Володимиру Зеленському ще й укріплення рейтингу, впевнений Андрій Золотарьов. Адже, за словами експерта, соціологія січня демонструє, що вразливе місце системи влади – це уряд, який занадто швидко набирає токсичності.

– Володимир Олександрович підходить до ситуації не як очільник політичної команди, а як продюсер телесеріалу. Якщо він бачить, що серіал втрачає рейтинг – потрібно змінювати акторів, – іронізує експерт.

Натомість Володимир Фесенко впевнений у іншому – коли прем’єр відтягує на себе негатив, це позитивно працює на рейтингову ситуацію президента.

– Є одна з гіпотез стосовно рейтингових ситуацій. Негативні настрої більше концентруються на Верховній Раді і Кабміні, менше – на президентові. І ця ситуація його влаштовує, – каже політолог.

Вже цього тижня, а саме 14 лютого, президент пообіцяв заслухати проміжний звіт Кабміну, після чого оцінити роботу нового уряду. Тож незабаром дізнаємось вердикт голови держави.

Лілія Ященко