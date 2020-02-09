Уряд може посилити економічний блок новим віце-прем’єром, є ідея призначити Олександра Шовковського міністром молоді та спорту. Про це та інше розповів прем’єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі Фактів тижня.

– Багато варіантів зараз обговорюється. Ми хочемо посилити економічний блок, бо у нас фокус на залучення інвестицій. Точно в уряді потрібна людина, яка координуватиме блок економіки, енергетики та інфраструктури, – наголосив Гончарук, додавши, що це може бути новий віце-прем’єр.

Також, за його словами, планується посилити соціальний блок, бо в Україні понад 10 млн людей живуть за межею бідності.

Серед інших новацій – уряд вирішив розділити Міністерство ветеранів та окупованих територій.

– Звичайно, ми радимося щодо тих людей, які будуть працювати в уряді. Це неправда, що співбесіди проходять в Офісі президента – вони проходять в уряді, – додав глава уряду.

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Гончарук підтвердив, що це він запропонував кандидатуру колишнього воротара київського Динамо Олександра Шовковського на посаду міністра молоді та спорту.

– Але серйозно ми цю ідею ще не обговорювали, – додав він.

Прем’єр також згадав, що було багато фейків про те, що нібито міністри отримують по 200-400 тис. зарплати.

– Це не відповідає дійсності, але правда, що у нас був безлад у преміях та зарплатах. Тому ми ухвалили рішення, що зарплата урядовця буде від 3 до 5 середніх зарплат, а рівень усіх цих надбавок може бути обмежений лише розміром одного окладу. Тобто в реальних грошах це буде від 30 тис. до 50 тис. грн, – наголосив Гончарук.

Раніше Гончарук запропонував Олексію Резнікову очолити новостворене Міністерство окупованих територій.