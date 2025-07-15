Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем’єра

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав заяву на відставку з посади.

Фото своєї заяви Шмигаль опублікував у телеграм-каналі.

Шмигаль подав у відставку

Глава українського уряду подякував збройним силам, які тримають фронт і бережуть Україну. Він також подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру та всій команді Кабміну за невтомну працю задля держави.

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– Прошу прийняти мою відставку з посади прем’єр-міністра України, – йдеться у заяві із датою 15 липня 2025 року.

Нагадаємо, що 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував віцепрем’єрці Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів України і наголосив, що очікує програму дій нового уряду.

Юлія Свириденко розповіла про пріоритетні завдання перед оновленим урядом, зокрема йдеться про зміцнення економічного потенціалу України; розширення програм підтримки українців; масштабування виробництва власної зброї.

За її словами, передусім мають забезпечуватися Сили оборони України, адже саме вони гарантують стійкість нашої держави.

Фото: Денис Шмигаль

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