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Факти / Україна

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до 8 березня – напрямки

Укрзалізниця призначила на період з 7 по 9 березня 15 додаткових поїздів та додаткові рейси графікових поїздів.

Призначені наступні додаткові поїзди:

  • № 181/182 Київ – Львів
  • № 235/236  Київ – Ужгород
  • № 239/207 Київ – Ужгород
  • № 219/220 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці
  • № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці
  • № 267/268 Київ – Ковель
  • № 201/202 Київ – Жмеринка
  • № 233/234 Київ – Вінниця
  • № 209/210 Київ – Одеса
  • № 215/216 Київ – Кривий Ріг
  • № 205/206 Покровськ – Харків
  • № 242/241 Одеса – Дніпро
  • № 154 Кривий Ріг – Одеса
  • № 204/203 Львів – Дніпро
  • № 168/168 Львів – Одеса

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Також на цей період буде призначено додатковий рейс поїзда № 095/096 Черкаси – Львів.

Раніше Факти ICTV писали, що Криклій анонсував нові залізничні поїздки.

Джерело: Укрзалізниця

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