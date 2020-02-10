Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до 8 березня – напрямки

Укрзалізниця призначила на період з 7 по 9 березня 15 додаткових поїздів та додаткові рейси графікових поїздів.

Призначені наступні додаткові поїзди:

№ 181/182 Київ – Львів

№ 235/236 Київ – Ужгород

№ 239/207 Київ – Ужгород

№ 219/220 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці

№ 267/268 Київ – Ковель

№ 201/202 Київ – Жмеринка

№ 233/234 Київ – Вінниця

№ 209/210 Київ – Одеса

№ 215/216 Київ – Кривий Ріг

№ 205/206 Покровськ – Харків

№ 242/241 Одеса – Дніпро

№ 154 Кривий Ріг – Одеса

№ 204/203 Львів – Дніпро

№ 168/168 Львів – Одеса

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Також на цей період буде призначено додатковий рейс поїзда № 095/096 Черкаси – Львів.

Раніше Факти ICTV писали, що Криклій анонсував нові залізничні поїздки.