Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до 8 березня – напрямки

Укрзалізниця призначила на період з 7 по 9 березня 15 додаткових поїздів та додаткові рейси графікових поїздів.
Призначені наступні додаткові поїзди:
- № 181/182 Київ – Львів
- № 235/236 Київ – Ужгород
- № 239/207 Київ – Ужгород
- № 219/220 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці
- № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці
- № 267/268 Київ – Ковель
- № 201/202 Київ – Жмеринка
- № 233/234 Київ – Вінниця
- № 209/210 Київ – Одеса
- № 215/216 Київ – Кривий Ріг
- № 205/206 Покровськ – Харків
- № 242/241 Одеса – Дніпро
- № 154 Кривий Ріг – Одеса
- № 204/203 Львів – Дніпро
- № 168/168 Львів – Одеса
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Також на цей період буде призначено додатковий рейс поїзда № 095/096 Черкаси – Львів.
Раніше Факти ICTV писали, що Криклій анонсував нові залізничні поїздки.