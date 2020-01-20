З Києва до Одеси за півтори години: Криклій анонсував нові залізничні поїздки

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, в Україні роблять все можливе, щоб залізничні перевезення були конкурентними. Тому він анонсував потяги якими можна буде доїхати з Києва до Одеси за півтори години.

– В буквальному сенсі це означає, що дістатися залізницею до Варшави, Будапешта і Бухареста можна буде не більше, ніж за три години, а з Києва до Одеси потяг їхатиме півтори години замість нинішніх семи-восьми, – повідомив Владислав Криклій.

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Владислав Криклій також зауважив, що Мінінфраструктури вживає всіх необхідних заходів для створення умов функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні, поліпшення якості і доступності послуг перевезень залізничним транспортом.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця запровадить знижки на раннє бронювання квитків.