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Факты / Украина

Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 марта – направления

Укрзализныця назначила на период с 7 по 9 марта 15 дополнительных поездов и дополнительные рейсы графиковых поездов.

Назначены следующие дополнительные поезда:

  • № 181/182 Киев – Львов
  • № 235/236 Киев – Ужгород
  • № 239/207 Киев – Ужгород
  • № 219/220 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы
  • № 249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы
  • № 267/268 Киев – Ковель
  • № 201/202 Киев – Жмеринка
  • № 233/234 Киев – Винница
  • № 209/210 Киев – Одесса
  • № 215/216 Киев – Кривой Рог
  • № 205/206 Покровск – Харьков
  • № 242/241 Одесса – Днепр
  • № 154 Кривой Рог – Одесса
  • № 204/203 Львов – Днепр
  • № 168/168 Львов – Одесса

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Также в этот период будет назначен дополнительный рейс поезда № 095/096 Черкассы – Львов.

Ранее Факты ICTV писали, что Криклий анонсировал новые железнодорожные поездки.

Источник: Укрзализныця

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