Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 марта – направления

Укрзализныця назначила на период с 7 по 9 марта 15 дополнительных поездов и дополнительные рейсы графиковых поездов.

Назначены следующие дополнительные поезда:

№ 181/182 Киев – Львов

№ 235/236 Киев – Ужгород

№ 239/207 Киев – Ужгород

№ 219/220 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы

№ 249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы

№ 267/268 Киев – Ковель

№ 201/202 Киев – Жмеринка

№ 233/234 Киев – Винница

№ 209/210 Киев – Одесса

№ 215/216 Киев – Кривой Рог

№ 205/206 Покровск – Харьков

№ 242/241 Одесса – Днепр

№ 154 Кривой Рог – Одесса

№ 204/203 Львов – Днепр

№ 168/168 Львов – Одесса

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Также в этот период будет назначен дополнительный рейс поезда № 095/096 Черкассы – Львов.

Ранее Факты ICTV писали, что Криклий анонсировал новые железнодорожные поездки.