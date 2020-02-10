Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 марта – направления

Укрзализныця назначила на период с 7 по 9 марта 15 дополнительных поездов и дополнительные рейсы графиковых поездов.
Назначены следующие дополнительные поезда:
- № 181/182 Киев – Львов
- № 235/236 Киев – Ужгород
- № 239/207 Киев – Ужгород
- № 219/220 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы
- № 249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы
- № 267/268 Киев – Ковель
- № 201/202 Киев – Жмеринка
- № 233/234 Киев – Винница
- № 209/210 Киев – Одесса
- № 215/216 Киев – Кривой Рог
- № 205/206 Покровск – Харьков
- № 242/241 Одесса – Днепр
- № 154 Кривой Рог – Одесса
- № 204/203 Львов – Днепр
- № 168/168 Львов – Одесса
Читайте: В аэропорт Борисполь запустили новый дизель-поезд
Также в этот период будет назначен дополнительный рейс поезда № 095/096 Черкассы – Львов.
Ранее Факты ICTV писали, что Криклий анонсировал новые железнодорожные поездки.