КРОК 1. Оформляємо закордонний паспорт
Оформити закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби.
На сайті ДМС потрібно записатися в електронну чергу, попередньо обравши ваш регіон, дату та час.
Крім підрозділів ДМС, подати документи на закордонний паспорт можна у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи Паспортному сервісі ДП Документ.
КРОК 2. Збираємо документи
- Паспорт або ID (до 14 років свідоцтво про народження).
- Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП або раніше ІПН).
- Квитанція про сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від його сплати.
КРОК 3. Платимо за виготовлення закордонного паспорта
У відділеннях ДМС:
- Термінове виготовлення паспорта за 7 робочих днів коштує 1 034 грн.
- Оформлення документа в регламентний період (20 робочих днів) – 682 грн.
У Держаному підприємстві Документ:
- Оформлення термінового паспорта (10 робочих днів) коштує 1 434 грн.
- Виготовлення нетермінового паспорта займе 20 робочих днів за ціною 1 082 грн.
- Виїзне оформлення у Києві обійдеться від 1 616 до 3 508 грн. Термін виготовлення до 7 робочих днів.
КРОК 4. Забираємо паспорт
Після того, як ви подали всі документи, можна відстежувати стан вашої заявки на сайті ДМС. Паспорт вам повинні видати не пізніше ніж за 20 робочих днів після подання документів.
КРОК 5. Дізнаємося термін дії закордонного паспорта
Дітям від 0 до 16 років паспорт оформляється на чотири роки, а громадянам віком від 16 років – на 10 років.
Громадянам України дозволяється мати два закордонних паспорти.
КРОК 6. Оформляємо закордонний паспорт не за місцем реєстрації
Оформлення та видавання першого паспорту здійснюється територіальним підрозділом ДМС за зареєстрованим місцем проживання.
Після цього всі послуги із оформлення паспорта особа зможе отримувати у будь-якому місці України за місцем звернення.