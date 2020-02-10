Оформити закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби.

На сайті ДМС потрібно записатися в електронну чергу, попередньо обравши ваш регіон, дату та час.

Крім підрозділів ДМС, подати документи на закордонний паспорт можна у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи Паспортному сервісі ДП Документ.