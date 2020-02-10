Чи можуть користуватися додатком Дія жителі Донбасу і Криму

Українські громадяни на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму можуть користуватися додатком Дія.
Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб в ефірі Свободи слова на ICTV.
– Ми хочемо враховувати їхні інтереси – це наше завдання, – сказав він.
На уточнення ведучого про те, чи можна завантажити додаток із Криму, Вискуб додав, що “так”.
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Він також заявив, що Мінцифри не має завдань із розробки спеціальних месенджерів для військових ЗСУ.
Раніше Факти ICTV писали про те, що через додаток Дія можна буде голосувати на виборах.
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