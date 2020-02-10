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Факти / Україна

Чи можуть користуватися додатком Дія жителі Донбасу і Криму

Українські громадяни на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму можуть користуватися додатком Дія.

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Ми хочемо враховувати їхні інтереси – це наше завдання, – сказав він.

На уточнення ведучого про те, чи можна завантажити додаток із Криму, Вискуб додав, що “так”.

Читайте: Не накопичує дані: у Мінцифри пояснили безпеку додатку Дія

Він також заявив, що Мінцифри не має завдань із розробки спеціальних месенджерів для військових ЗСУ.

Раніше Факти ICTV писали про те, що через додаток Дія можна буде голосувати на виборах.

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