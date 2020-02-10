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Факты / Украина

Могут ли пользоваться приложением Дія жители Донбасса и Крыма

Украинские граждане на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма могут пользоваться приложением Дія.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб в эфире Свободы слова на ICTV.

– Мы хотим учитывать их интересы – это наша задача, – сказал он.

На уточнение ведущего о том, можно ли скачать приложение из Крыма, Вискуб добавил, что “да”.

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Он также заявил, что Минцифры не имеет задач по разработке специальных мессенджеров для военных ВСУ.

Ранее Факты ICTV писали о том, что через приложение Дія можно будет голосовать на выборах.

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