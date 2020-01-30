PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Львові підпали авто подружжя журналістів

У Львові вночі підпалили автомобіль журналістки Галини Терещук. Вона разом з чоловіком кинулася його гасити, але Mitsubishi згорів ущент ще до приїзду пожежників.

Зловмисника бачив сусід подружжя. Він помітив, як чоловік підійшов до автомобіля, дістав два пакети, поставив їх і підпалив. Він навіть не намагався втекти, коли сусід звернувся до нього, а тільки відповів, що спалює не усю вулицю, а лише авто.

Читайте: У Слов’янську 16-річний рецидивіст підпалив 14-річну подругу

Оскільки Галина та її чоловік працюють журналістами, то припускають, що підпал авто – це попередження або помста.

Поліція почала пошук свідків і збір відеофіксацій з камер. Наразі підпал кваліфікували як навмисне знищення майна журналіста. Тому злочинцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що в Умані чоловіка вбили через 600 грн.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка