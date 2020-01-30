У Львові підпали авто подружжя журналістів

У Львові вночі підпалили автомобіль журналістки Галини Терещук. Вона разом з чоловіком кинулася його гасити, але Mitsubishi згорів ущент ще до приїзду пожежників.

Зловмисника бачив сусід подружжя. Він помітив, як чоловік підійшов до автомобіля, дістав два пакети, поставив їх і підпалив. Він навіть не намагався втекти, коли сусід звернувся до нього, а тільки відповів, що спалює не усю вулицю, а лише авто.

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Оскільки Галина та її чоловік працюють журналістами, то припускають, що підпал авто – це попередження або помста.

Поліція почала пошук свідків і збір відеофіксацій з камер. Наразі підпал кваліфікували як навмисне знищення майна журналіста. Тому злочинцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

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