Український сніданок у Давосі, який традиційно проходить в рамках Всесвітнього економічного форуму, цьогоріч відбувся 23 січня.

Відкрив подію Віктор Пінчук, який подякував друзям України, що завітали на сніданок.

– Головне завдання України – це реформи і захист від агресії. А ще важливо збудувати правильний наратив про Україну.

Тема Українського сніданку у Давосі – Україна 2020: нова реальність, новий наратив, нові виклики.

Що кажуть міжнародні партнери про Україну?

До дискусїі приєднались міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, головний виконавчий директор Jigsaw та американський бізнесмен Джаред Коен, професор економіки Єльського університету Роберт Шиллер, виконавчий директор General Atlantic Білл Форд, а також співзасновник та спів-виконавчий голова правління Carlyle Group Девід Рубенштейн.

Модерував зустріч журналіст Фарід Закарія, а говорили про виклики та перспективи для України.

Зокрема, бізнесмен Джаред Коен назвав нашу країну найактивнішим театром гібридної війни у світі, втім наголосив – це не тільки слабкий бік, а й можливість для України. За його словами, наша держава – хаб для інновацій у кібербезпеці, оскільки перед тим, як спробувати втрутитись у европейські вибори, Росія експертиментуватиме в Україні.

– Україна має найрозвинутіше громадянське суспільство. Але у світі про неї багато дезінформації! Можливо, тільки Ізраїлю знайоме це відчуття. Можна подивитися на природу дезінформації, і одразу все зрозуміло.

Він додав, що Україна має можливість реагувати на ці атаки. А тому головні завдання – пов’язані з кібербезпекою.

Білл Форд, зі свого боку, висловив сподівання, що українська молодь залишатиметься в Україні, оскільки система освіти тут сьогодні якісна.

– В таких країнах, як Індія, Бразилія та Індонезія, молодь повертається і будує цифрове суспільство. Ми хочемо бачити, що в Україну теж повернеться молодь. Ми віримо у те, що молодь збудує гарний бізнес, і ми почнемо інвестувати набагато більше.

Що сказали представники України?

Президент Володимир Зеленський на зустріч не завітав, оскільки перебував з візитом в Ізраїлі. Втім, записав відеозвернення, де вкотре закликав інвестувати в Україну.

Читайте: Повна промова Зеленського для Українського сніданку у Давосі

Виступив прем’єр міністр Олексій Гончарук, який розповів про плани уряду, а також наголосив, що Україна сьогодні – найбільш приваблива економіка світу.

Він також пояснив, що уряд не збирається йти у відставку.

Окрім того, в рамках заходу виступив український режисер Олег Сенцов, який наголосив, що Україна недосконала, втім намагається зробити все, щоб виправити проблеми.

– Ми маємо великі проблеми пострадянської держави – це корупція на всіх рівнях, старе держуправління, бідний народ. Але наше прагнення – це вступити до ЄС і жити на європейському рівні. Ми зробили цей вибір шість років тому і з цього шляху не звернемо.

Нагадаємо, з 21 до 24 січня проходить Всесвітній економічний форум у Давосі, який щорічно збирає політичних та економічних лідерів з усього світу.