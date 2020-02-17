18 лютого Верховна Рада розглядатиме внесення змін щодо обігу земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

Також депутати мають схвалити рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

18 лютого депутати також голосуватимуть за проект Закону про внесення змін щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ.

Порядок денний Верховної Ради

Нагадаємо, 22 лютого до Верховної Ради подадуть законопроект про створення в Україні військової поліції.