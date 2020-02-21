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Факти / Україна

Переселенці з Донецька привезли продукти евакуйованим у Нові Санжари

В Нові Санжари підтримати евакуйованих з Уханя українців приїхали переселенці з Донецька.

Вони привезли в Новосанжарський санаторій фрукти, солодощі та напої.

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Про це повідомила журналіст Фактів ICTV Тетяна Доцяк.

Команда Фактів ICTV також підтримала евакуйованих і привезла фрукти. Ветерани АТО обіцяють пригостити людей, які знаходяться на обсервації, піцою.

22 лютого з Харкова в Нові Санжари стартує автомайдан з моральної і гуманітарної підтримкою.

  • новые санжары
  • новые санжары
  • новые санжары
  • новые санжары
  • новые санжары
  • новые санжары
  • новые санжары
  • новые санжары
  • новые санжары
  • новые санжары
  • новые санжары
  • новые санжары
Переселенці з Донецька привезли продукти евакуйованим у Нові Санжари / 6 фотографий

До слова, правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання в Нових Санжарах, куди прибули автобуси з евакуйованими з Китаю українцями і іноземцями.

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