В Нові Санжари підтримати евакуйованих з Уханя українців приїхали переселенці з Донецька.
Вони привезли в Новосанжарський санаторій фрукти, солодощі та напої.
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Про це повідомила журналіст Фактів ICTV Тетяна Доцяк.
Команда Фактів ICTV також підтримала евакуйованих і привезла фрукти. Ветерани АТО обіцяють пригостити людей, які знаходяться на обсервації, піцою.
22 лютого з Харкова в Нові Санжари стартує автомайдан з моральної і гуманітарної підтримкою.
Переселенці з Донецька привезли продукти евакуйованим у Нові Санжари / 6 фотографий
До слова, правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання в Нових Санжарах, куди прибули автобуси з евакуйованими з Китаю українцями і іноземцями.
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