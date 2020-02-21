Рішення про евакуації українців з китайського Уханя в Нові Санжари ухвалювалися оперативним штабом в таємному режимі.

Про це заявив Олексій Гончарук під час звіту уряду у Верховній Раді.

За його словами, інформацію про розміщення евакуйованих з Уханя приховували через побоювання провокацій.

– Операція, яка була здійснена, стала безпрецедентною в історії України. Тобто, ніколи в таких умовах не евакуювали людей. Нам потрібно було забезпечувати епідеміологічну безпеку. Перше, про що ми думали – це безпека людей, яких будуть везти, безпека людей, які проживатимуть на територіях навколо.

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Також він додав, що уряд не міг розголошувати навіть маршрут.

– З цим могли трапитися провокації, спецоперації. Тому ми навіть маршрут не могли розголошувати, яким ми будемо їхати. Для цього збиралися практично в таємному режимі ухвалювати рішення, – повідомив Гончарук.

Нагадаємо, евакуйованих з Уханя українців та громадян інших країн розмістили на 14 днів у Нових Санжарах. Це визвало протести серед місцевих жителів.