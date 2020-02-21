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Факти / Україна / Політика

У Раді зафіксували перше “кримінальне” кнопкодавство

21 лютого під час засідання Верховної Ради на кнопкодавстві зловили позафракційного народного депутата України від Закарпаття Владислава Поляка.

Фото і відео того, як нардеп голосує за свого колегу, який відсутній на місці, опублікував проект Чесно.

Поляк кнопкодавив під час голосування за поправку №1223 до законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

У Раді зафіксували перше “кримінальне” кнопкодавство / 5 фотографий

Вдруге його зловили на голосуванні за сусіда під час голосування щодо поправки №1420 до цього ж законопроекту.

У Раді зафіксували перше “кримінальне” кнопкодавство / 3 фотографии

Читайте: Рада ухвалить закон про позбавлення депутатських мандатів за кнопкодавство – Разумков

Крім того, нардеп Поляк кнопкодавив і під час електронної реєстрації на сьогоднішнє засідання.

У Раді зафіксували перше “кримінальне” кнопкодавство / 3 фотографии

Як відомо, 16 січня 2020 року набув чинності закон щодо забезпечення особистого голосування нардепами. У разі, якщо провину народного обранця доведе суд, він заплатить штраф у розмірі 51-85 тис. грн.

Фото: Dreamstime

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