Кримінальна справа та штраф: Зеленський підписав закон про кнопкодавство

Президент України Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях.

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Закон регламентує запровадження кримінальної відповідальності за умисне голосування парламентарем на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування).

Кнопкодавство каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 19 грудня у Верховній Раді підтримали законопроект, який вводить кримінальну відповідальність за голосування за іншого народного депутата.