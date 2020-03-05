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Факти / Україна

Іонушас: Моя кандидатура на посаду генпрокурора – не секрет

На позачерговому засіданні Верховної Ради 5 березня новим генеральним прокурором можуть призначити нардепа від Слуги народу Сергія Іонушаса.

Сам нардеп у кулуарах парламенту розповів, що його кандидатура – не секрет, адже це питання обговорювалася на засіданні фракції.

Водночас, за його словами, подання президента щодо призначення генпрокурором на сайті Ради ще немає.

– Станом на сьогодні подання не внесено. Тому я хотів би лише зазначити, що вказані питання порушувалися на фракції, це не секрет, – наголосив він.

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Іонушас також зазначив, що не знає, які ще кандидатури обговорюються на посаду генпрокурора.

– Мені здається, що це питання виключно за президентом Володимиром Зеленським. І зараз говорити про це дещо зарано, тому що станом на сьогодні, ще раз підкреслюю, у нас є генеральний прокурор, – підсумував Іонушас.

Нагадаємо, Верховна Рада о 18.30 збереться на позачергове засідання для розгляду постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Фото: Сергій Іонушас

Джерело: Укрінформ

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