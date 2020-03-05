Ионушас: Моя кандидатура на пост генпрокурора – не секрет

На внеочередном заседании Верховной Рады 5 марта новым генеральным прокурором может быть назначен нардеп от Слуги народа Сергея Ионушас.

Сам нардеп в кулуарах парламента рассказал, что его кандидатура – не секрет, поскольку этот вопрос обсуждался на заседании фракции.

Однако, по его словам, представление президента о назначении генпрокурором на сайте Рады еще нет.

– По состоянию на сегодня представление не внесено. Поэтому я хотел бы только отметить, что указанные вопросы поднимались на фракции, это не секрет, – подчеркнул он.

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Ионушас также отметил, что не знает, какие еще кандидатуры обсуждаются на должность генпрокурора.

– Мне кажется, что этот вопрос исключительно за президентом Владимиром Зеленским. И сейчас говорить об этом несколько рано, потому что на сегодня, еще раз подчеркиваю, у нас есть генеральный прокурор, – подытожил Ионушас.

Напомним, Верховная Рада в 18.30 соберется на внеочередное заседание для рассмотрения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Фото: Сергій Іонушас