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Факти / Україна

Обов’язки генпрокурора України виконує Чумак

Обов’язки звільненого з посади генерального прокурора України Руслана Рябошапки виконує заступник генпрокурора Віктор Чумак.

– Виконувач обов`язків генерального прокурора – Чумак Віктор Васильович, – йдеться на сайті відомства.

Читайте: Ми проводимо реформу, яка вже увійшла в історію – Рябошапка

Раніше у ЗМІ з’явилася непідтверджена інформація про те, що перший заступник генпрокурора Віталій Касько подав у відставку 5 березня, заяву про яку підписав Рябошапка.

Як відомо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 5 березня нардепи проголосували за недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Dreamstime

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