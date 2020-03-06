Тільки після повернення півострова – Шмигаль про постачання води до Криму

Постачання води в Крим відновлять лише після того, як півострів повернуть під контроль України.

Таке уточнення зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

Він додав, що ток-шоу – не місце для обговорення настільки серйозних питань.

– Ми не збираємося сьогодні постачати воду до Криму для промислових і військових потреб. Йшлося лише про підтримку українців у центральній частині Криму, де не вистачає води, – сказав Шмигаль.

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Таке рішення могли б ухвалити лише в разі виникнення гуманітарної необхідності.

Прем’єр-міністр попросив більше не маніпулювати зазначеним питанням.

Нагадаємо, відповідаючи на питання депутатів у Верховній Раді Денис Шмигаль заявив, що Україна не збирається відновлювати промислову подачу води до Криму.