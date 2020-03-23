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Факти / Україна

Скрізь 1,5 м: у магазинах та установах встановлять позначки дистанції

Адміністрації магазинів, аптек та інших закладів, що не припиняють працювати під час карантину, повинні встановити позначки соціальної дистанції у 1,5 м.

Таке рішення ухвалив уряд на позачерговому засіданні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 23 березня уряд запровадив надзвичайну ситуацію ще у трьох областях – Донецькій, Тернопільській та Черкаській (загалом у дев’яти).

Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки інфікування коронавірусом.

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