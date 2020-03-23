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Факты / Украина

Везде 1,5 м: в магазинах и учреждениях установят метки дистанции

Администрации магазинов, аптек и других учреждений, которые продолжают работать во время карантина, должны установить отметки социальной дистанции в 1,5 м.

Такое решение приняло правительство на внеочередном заседании, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, на внеочередном заседании 23 марта правительство ввело чрезвычайную ситуацию еще в трех областях — Донецкой, Тернопольской и Черкасской (в целом в девяти).

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая инфицирования коронавирусом.

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