Станом на 26 березня у світі інфіковано коронавірусом 472 076 осіб. Вилікуватися від хвороби вдалося 114 858 пацієнтам, а 21 308 осіб померли.
Найбільшу кількість випадків зафіксували у Китаї – там заразилися 81 727 особа. В Італії інфікувалися 74 386 осіб, а померло – 7 503.
Третю позицію за кількістю заражених коронавірусом посідають США. Загальна кількість хворих у країні становить 69 171.
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Станом на 26 березня в Україні лабораторно підтверджено 145 випадків Covid-19, п’ять з них – летальні. Одна людина вилікувалася.
Коронавірус офіційно підтверджений у:
- Волинській області – 2;
- Дніпропетровській області – 2;
- Донецькій області – 1;
- Житомирській області – 2 (1 летальний);
- Івано-Франківській області – 16 (2 летальних);
- Києві – 34 (3 випадки за останню добу);
- Київській області – 24, з яких два за останню добу;
- Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;
- Запорізькій області – 7 (5 за добу);
- Тернопільській області – 15, (1 летальний);
- Чернівецькій області – 38 (1 летальний);
- Черкаській області – 2;
- Луганській області – 1;
- Одеській області -4;
- Вінницькій області – 1;
- Херсонській області – 1.
Нагадаємо, вчора уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.