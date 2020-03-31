Ухвалення закону про ринок землі: Єрмак назвав наступні кроки

Після ухвалення Верховною Радою законопроекту Про обіг земель сільськогосподарського призначення владі доведеться ще багато зробити для розвитку прозорого і справедливого ринку землі.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Це безперечно історична подія. І це перший крок земельної реформи, – написав він уночі на своїй сторінці в Facebook.

За словами Єрмака, попереду ще чекає робота, пов’язана зі створенням ефективного земельного кадастру і системною підтримкою українських фермерів.

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Керівник ОП підкреслив, що завданням влади є не тільки всебічний розвиток аграрно-промислового комплексу, а й зміцнення продовольчої безпеки України, і соціально-економічне зміцнення українського села.

Нагадаємо, Верховна Рада в ніч із понеділка на вівторок ухвалила законопроект №2178-10 про ринок землі.