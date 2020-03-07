Справа Шеремета: Кузьменко вдруге відмовилася від проходження поліграфа

Підозрювана у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко не стала проходити судово-психологічну експертизу з використанням поліграфа 4 березня.

Ця відмова Кузьменко став вже другою, повідомляє Національна поліція України.

Правоохоронці нагадали, що 26 лютого підозрювана відмовилася від експертизи через бажання присутності під час процедури адвоката, який не зміг з’явиться.

– 4 березня Кузьменко та її адвокат прибули до експертів, однак підозрювана повторно відмовилася від поліграфа через недовіру атестованим державним експертам, які повинні були проводити опитування, – йдеться у повідомленні поліції.

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Також наголошується, що Кузьменко дала попередню згоду на інтерв’ювання з поліграфом в будь-якій іншій установі із залученням незалежних міжнародних експертів.

Як повідомлялося, суд залишив підозрюваних Юлію Кузьменко і Андрія Антоненка за ґратами до 3 і 4 квітня відповідно.