Справа Шеремета: лікаря Кузьменко залишили під вартою до 3 квітня

Лікарю та волонтеру Юлії Кузьменко продовжили термін тримання під вартою до 3 квітня. Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва.

Суддя Віталій Писанець задовольнив клопотання прокурорів і продовжив термін перебування Юлії Кузьменко під вартою ще на 60 діб.

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Також у справі вбивства Павла Шеремета продовжено термін досудового слідства ще на чотири місяці.

Суд ще має розглянути питання продовження запобіжних заходів для музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, який перебуває під вартою, і для військової медсестри Яни Дугарь, яка перебуває під домашнім арештом у військовій частині на Дніпропетровщині, де проходить службу.

До слова, слідчі планують попросити в Офісу генерального прокурора продовжити терміни досудового розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета, яке повинно завершитися 12 лютого.