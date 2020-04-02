PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Яні Дугарь продовжили нічний домашній арешт

Печерський районний суд Києва продовжив нічний домашній арешт підозрюваній у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь до 31 травня, дозволивши їй тепер пересуватися не лише селищем, а й районом.

Прокурор у справі Сергій Зузак просив продовжити запобіжний захід Яні Дугарь ще на два місяці, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваної, тиску на свідків та експертів, знищенні речових доказів, вчинення іншого злочину.

Читайте: Справа Шеремета: суд залишив Кузьменко під вартою до кінця травня

Адвокати заперечували, вказуючи на фальсифікації експертиз, розбіжності зросту та наявності свідків, які підтвердили перебування Яни Дугарь у Донецькій області у дні стеження за Шереметом.

Сама підозрювана зазначила, що не має стосунку до злочину.

– Мені гидко дивитися і слухати кожного разу одне й те саме. Жодних доказів немає. Навпаки, є докази, які вказують, що я перебувала в госпіталі, – зазначила вона.

Нагадаємо, суд призначив Дугарь нічний домашній арешт 24 січня. Вона також має здати на зберігання паспорт і носити електронний засіб контролю.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка