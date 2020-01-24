Справа Шеремета: Яні Дугарь призначили нічний домашній арешт

Печерський суд Києва ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу медсестрі Яні Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Тепер підозрювана перебуватиме під нічним домашнім арештом.

– Клопотання адвокатів задовольнити частково. Змінити застосований до підозрюваної Яни Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на домашній арешт в період з 20.00 до 7.00 наступної доби до 8 лютого, – заявив суддя Роман Новак.

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Захист Дугарь просив суд змінити запобіжний захід на особисте зобов’язання.

Адвокати вважають, що наразі немає ризиків того, що підозрювана переховуватиметься від слідства.

Вона також має здати на зберігання паспорти і носити електронний засіб контролю.

До слова, свідки у справі про вбивство Павла Шеремета заявили, що в Яни Дугарь є алібі.