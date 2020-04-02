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Факты / Украина

Яне Дугарь продлили ночной домашний арест

Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь до 31 мая, позволив ей теперь передвигаться не только поселком, но и районом.

Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить меру пресечения Яне Дугарь еще на два месяца, подчеркивая риски побега подозреваемой, давления на свидетелей и экспертов, уничтожения вещественных доказательств, совершение другого преступления.

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Адвокаты возражали, указывая на фальсификации экспертиз, разногласие роста и наличие свидетелей, которые подтвердили пребывания Яны Дугарь в Донецкой области в дни наблюдения за Шереметом.

Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к преступлению.

— Мне противно смотреть и слушать каждый раз одно и то же. Никаких доказательств нет. Напротив, есть доказательства, указывающие, что я находилась в госпитале, — отметила она.

Напомним, суд назначил Дугарь ночной домашний арест 24 января. Она также должна сдать на хранение паспорт и носить электронное средство контроля.

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