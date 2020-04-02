Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь до 31 мая, позволив ей теперь передвигаться не только поселком, но и районом.

Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить меру пресечения Яне Дугарь еще на два месяца, подчеркивая риски побега подозреваемой, давления на свидетелей и экспертов, уничтожения вещественных доказательств, совершение другого преступления.

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Адвокаты возражали, указывая на фальсификации экспертиз, разногласие роста и наличие свидетелей, которые подтвердили пребывания Яны Дугарь в Донецкой области в дни наблюдения за Шереметом.

Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к преступлению.

— Мне противно смотреть и слушать каждый раз одно и то же. Никаких доказательств нет. Напротив, есть доказательства, указывающие, что я находилась в госпитале, — отметила она.

Напомним, суд назначил Дугарь ночной домашний арест 24 января. Она также должна сдать на хранение паспорт и носить электронное средство контроля.