Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Сьогодні 20 українських медиків прибули до Італії з гуманітарною місією.

Today 20 Ukrainian medical professionals arrived in the Marche region in #Italy on a humanitarian mission.

Ukraine is lending its hand to the Italian people to help fight #COVID19. pic.twitter.com/fDAQKsa70t

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) April 5, 2020