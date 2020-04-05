Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

17:45 -

Одноразові та марлеві маски багаторазового використання у Києві можна купити у мережі аптек Фармація.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що наразі в аптечній мережі у наявності близько 70 тис. масок, запаси яких постійно оновлюються.

Крім того, у аптеках Фармація також можна купити дезинфікуючі засоби та рукавички.