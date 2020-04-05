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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 3 квітня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 1 125 осіб, 32 померли і 25 одужали.

З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.

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09:14 - 05 квітня

Сьогодні 20 українських медиків прибули до Італії з гуманітарною місією.

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22:09 - 04 квітня
В Україні зафіксували 1225 випадків захворювання на коронавірус

Станом на 22.00 4 квітня в Україні зафіксували 1225 випадків захворювання на коронавірус.

Зокрема, 32 людини померли, 25 – вилікувалися.

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20:17 - 04 квітня
Укрпошта запустила послугу доставки продуктів

Укрпошта запустила сервіс адресної доставки продуктів першої необхідності.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Від сьогодні Укрпошта запустила консьєрж-сервіс, і є можливість тепер замовити продукти першої необхідності. Так, перші пакети гречки вже поїхали до громадян.

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20:08 - 04 квітня

У Києві карантин, за сприятливих умов, може закінчитися через два тижні.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Що стосується обмеження карантину в Києві, ми можемо через два тижні побороти цю інфекцію, але це залежить від кожного з нас. Нам потрібно зробити все для того, щоб цей ланцюг передання інфекції від людини до людини обірвався, – зазначив він.

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17:45 - 04 квітня

Одноразові та марлеві маски багаторазового використання у Києві можна купити у мережі аптек Фармація.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що наразі в аптечній мережі у наявності близько 70 тис. масок, запаси яких постійно оновлюються.

Крім того, у аптеках Фармація також можна купити дезинфікуючі засоби та рукавички.

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14:52 - 04 квітня

На Буковині вводять додаткові карантинні заходи.

Від 3 квітня в’їзд та виїзд з області можливий лише через блокпости.

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13:23 - 04 квітня

Пік коронавірусу в Україні прогнозується на середину цього місяця.

У МОЗ вважають, що він припаде на 14-15 квітня 2020 року. У профільному міністерстві закликають українців не піддаватися відчуттю оманливої безпеки та обмежити свою мобільність.

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11:30 - 04 квітня

У Києві зафіксували 214 хворих на коронавірус.

Кількість киян, що захворіли, збільшилася за минулу добу на 25 людей:

  • 15 жінок віком від 23-ох до 65-ти років
  • 10 чоловіків віком від 17-ти до 68-ми років.

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11:27 - 04 квітня

В Україні летальність від коронавірусу становить 2,6%

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу.

– Для порівняння, у Німеччині один з найкращих показників летальності – 1,4%.

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10:10 - 04 квітня

Станом на 10.00 4 квітня в Україні зафіксовано 1 096 випадки коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані МОЗ.

– Станом на 10.00 4 квітня в Україні 1 096 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.

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