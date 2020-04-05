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Квітень, 05 в 8:21
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.
До 24 квітня
призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.
Авіакомпанії скасували регулярні рейси
.
Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.
МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.
Станом на 3 квітня загальна
кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 1 125 осіб, 32 померли і 25 одужали.
З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.
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09:14
-
05 квітня
Сьогодні 20 українських медиків прибули до Італії з гуманітарною місією.
22:09
-
04 квітня
В Україні зафіксували 1225 випадків захворювання на коронавірус
Станом на 22.00 4 квітня в Україні зафіксували 1225 випадків захворювання на коронавірус.
Зокрема, 32 людини померли, 25 – вилікувалися.
20:17
-
04 квітня
Укрпошта запустила послугу доставки продуктів
Укрпошта запустила сервіс адресної доставки продуктів першої необхідності.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
– Від сьогодні Укрпошта запустила консьєрж-сервіс, і є можливість тепер замовити продукти першої необхідності. Так, перші пакети гречки вже поїхали до громадян.
20:08
-
04 квітня
У Києві карантин, за сприятливих умов, може закінчитися через два тижні.
Про це повідомив мер столиці
Віталій Кличко.
– Що стосується обмеження карантину в Києві, ми можемо через два тижні побороти цю інфекцію, але це залежить від кожного з нас. Нам потрібно зробити все для того, щоб цей ланцюг передання інфекції від людини до людини обірвався, – зазначив він.
17:45
-
04 квітня
Одноразові та марлеві маски багаторазового використання у Києві можна купити у мережі аптек Фармація.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА
Микола Поворозник.
Він зазначив, що наразі в аптечній мережі у наявності близько 70 тис. масок, запаси яких постійно оновлюються.
Крім того, у аптеках Фармація також можна купити дезинфікуючі засоби та рукавички.
14:52
-
04 квітня
На Буковині вводять додаткові карантинні заходи.
Від 3 квітня в’їзд та виїзд з області можливий лише через блокпости.
13:23
-
04 квітня
Пік коронавірусу в Україні прогнозується на середину цього місяця.
У МОЗ
вважають, що він припаде на 14-15 квітня 2020 року. У профільному міністерстві закликають українців не піддаватися відчуттю оманливої безпеки та обмежити свою мобільність.
11:30
-
04 квітня
У Києві
зафіксували 214 хворих на коронавірус.
Кількість киян, що захворіли, збільшилася за минулу добу на 25 людей:
15 жінок віком від 23-ох до 65-ти років
10 чоловіків віком від 17-ти до 68-ми років.
11:27
-
04 квітня
В Україні летальність від коронавірусу становить 2,6%
Про це повідомив головний санітарний лікар країни
Віктор Ляшко під час брифінгу.
– Для порівняння, у Німеччині один з найкращих показників летальності – 1,4%.
10:10
-
04 квітня
Станом на 10.00 4 квітня в Україні зафіксовано 1 096 випадки коронавірусної інфекції.
Про це свідчать дані МОЗ.
– Станом на 10.00 4 квітня в Україні 1 096 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.
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